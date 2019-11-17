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Hong Kong'da şiddet tırmanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

Hong Kong'da aylardır devam eden protesto gösterileri giderek şiddetleniyor.

Hong Kong'da şiddet tırmanıyor

Polis göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler ise polise ok ve molotof kokteylleriyle karşılık veriyor.Hong Kong'da barışcıl başlayan gösterilere son dönemlerde şiddet karıştı. Hong Kong'da yönetimi hedef alan gösteriler cumartesi ve pazar günü devam etti. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise ok ve molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Bir polis göstericilerden birinin attığı okla bacağından yaralandı.

Hong Kong'daki sokak protestoları birçok üniversiteye de sıçradı. Gösterilere katılan öğrenciler polisten kaçmak için üniversitelere sığınıyor. Bu sırada polisle öğrenciler arasında çatışma yaşanıyor.

Beş aydır süren gösterilerde ilk kez Çinli askerlerin de kışlalarını terkederek gösterilerde görev yaptığı gözlendi. Çinli askerler Hong Kong'da trafiğe kapatılan bir caddenin yeniden açılmasında görev yaptı. Yerel RTHK televizyonunda yayınlanan görüntülerde tişört ve şortlu Çinli askerlerin silahsız olduğu ve göstericilerin kapattığı yoldaki taş ve eşyaları kaldırdığı gözlendi. Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredildiği 1997 yılından bu yana Hong Kong'da 10 bin Çin askeri bulunuyor. Yasalara göre Hong Kong yönetimi protestoları dindirmekte yetersiz kalması halinde Pekin yönetiminden yardım talep edebiliyor.

Zanlıların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepkiyle başlayan gösteriler zamanla Hong Kong yönetimini protestoya dönüştü. Göstericiler özgür seçimlere gidilmesini, göstericilere uygulanan polis şiddetinin bağımsız biçimde araştırılmasını ve 4 binden fazla tutuklunun serbest kalmasını istiyor. Hong Kong yönetimi lideri Carrie Lam'in istifa etmesi de göstericilerin talepleri arasında.

DW, dpa / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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