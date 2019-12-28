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  4. Hong Kong'da sular durulmuyor

Hong Kong'da sular durulmuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2019 19:00 | Son Güncelleme

Hong Kong'da özerk yönetim karşıtı protesto eylemlerinde en az 15 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da sular durulmuyor

Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir çocuk da var.Hong Kong'da uzun süredir devam eden özerk yönetim karşıtı gösterilerde bugün, polisin aktardığı bilgiye göre en az 15 kişi gözaltına alındı. Şehrin Sheung Shui semtindeki bir alışveriş merkezine sivil kıyafetlerle giren polisler, burada Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelenleri protesto eden eylemcilere cop ve biber gazıyla müdahale etti. Sivil polislerin yetersiz kalması üzerine, olay yerine daha sonra üniformalı polisler de sevk edildi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, gözaltına alınan göstericiler arasında 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Alışveriş merkezinde eylem düzenleyen göstericilerin, burada alışveriş yapan müşterileri engellediği ve bu yüzden çok sayıda mağaza ve dükkanın kapatıldığı bildiriliyor. Polisin göstericilerle dayanışma halinde olan bölge sakinlerine karşı da göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade ediliyor.

Sheung Shui semtindeki alışveriş merkezleri birkaç yıldır Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelenler tarafından büyük rağbet görüyor. Ancak bölgede yaşayan halk, dükkan ve mağazaların gitgide dışarıdan gelen insanların ihtiyaçlarına göre hizmet vermesinden ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı öfkeli.

Protestolarla geçen altı ay

Hong Kong’un bir başka semti olan Kowloon Bay’de de yine bir alışveriş merkezinde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong özerk yönetim bölgesinde, Pekin yanlısı hükümete karşı yaklaşık altı ay önce başlayan protestolar zaman zaman şiddet olayları içeren çatışmalarla devam ediyor.

Geçtiğimiz Kasım ayı sonunda yapılan yerel seçimlerde büyük bir mağlubiyet alan Hong Kong Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, buna rağmen daha fazla demokrasi talebi ile sokağa çıkan göstericilerin bu talebine henüz olumlu bir yanıt vermedi. Aynı tavrı eylemcilere karşı hiçbir taviz vermeyen Pekin yönetimi de gösteriyor.

Protestocular, başlıca talepleri olarak, geçen zaman içinde sayıları yaklaşık altı bini bulan tutuklu göstericilerin serbest bırakılmasını ve özerk yönetim başkanının halk tarafından seçimle iktidara getirilmesini dile getiriyor.

AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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