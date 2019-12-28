Hong Kong'da sular durulmuyor

Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir çocuk da var.Hong Kong'da uzun süredir devam eden özerk yönetim karşıtı gösterilerde bugün, polisin aktardığı bilgiye göre en az 15 kişi gözaltına alındı. Şehrin Sheung Shui semtindeki bir alışveriş merkezine sivil kıyafetlerle giren polisler, burada Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelenleri protesto eden eylemcilere cop ve biber gazıyla müdahale etti. Sivil polislerin yetersiz kalması üzerine, olay yerine daha sonra üniformalı polisler de sevk edildi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, gözaltına alınan göstericiler arasında 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Alışveriş merkezinde eylem düzenleyen göstericilerin, burada alışveriş yapan müşterileri engellediği ve bu yüzden çok sayıda mağaza ve dükkanın kapatıldığı bildiriliyor. Polisin göstericilerle dayanışma halinde olan bölge sakinlerine karşı da göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade ediliyor.

Sheung Shui semtindeki alışveriş merkezleri birkaç yıldır Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelenler tarafından büyük rağbet görüyor. Ancak bölgede yaşayan halk, dükkan ve mağazaların gitgide dışarıdan gelen insanların ihtiyaçlarına göre hizmet vermesinden ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı öfkeli.