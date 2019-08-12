Hong Kong’da tansiyon tırmanıyor

Protestoların hedefindeki Çin Yönetimi “terör filizleniyor” açıklamasıyla gösterilere karşı sertleşme sinyali verdi.Polisin hafta sonunda protestolara sert müdahalesine öfkeli binlerce protestocunun akın ettiği Hong Kong havalimanında bugün tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı. Dünyanın en işlek havalimanlarından olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı yetkilileri, oturma eyleminden ötürü uçuşlarla ilgili işlemlerin yapılmasında “ciddi aksaklık” yaşandığını bu nedenle bugün yapılması öngörülen tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Uçuşların Salı sabahı itibariyla yeniden başlaması bekleniyor. Günde yaklaşık 200 bin yolcunun seyahat ettiği havalimanında bugün en az 150 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Tepkili göstericiler akın etti

Uçuşların, havalimanındaki oturma eyleminin dördüncü gününde iptal edilmesinde, bugünkü gösterici sayısının artmasının etkili olduğu belirtiliyor. Polisin Pazar günkü protesto gösterilerine sert müdahalesine tepki gösteren binlerce göstericinin, Cuma gününden bu yana Hong Kong havalimanında yapılan oturma eylemine akın ettiğine dikkat çekildi. Polis yetkilileri havalimanındaki oturma eylemine bugün en az 5 bin kişinin katıldığını duyurdu.