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Hong Kong'da tansiyon yüksek

22.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı göstericiler bir alışveriş merkezini işgal ederken bir grup eylemci de metro istayonunda çevreye zarar verdi.

Hong Kong'da tansiyon yüksek

Olaylara müdahale eden polis göstericilerin havalimanını işgal girişime ise engel oldu.Dört aydır hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'da göstericiler bir metro istasyonunda çevreye saldırdı. Güvenlik kameralarını ve bilet turnikelerini çekiçle kıran eylemcilere polis müdahale etti, iki taraf arasında çatışma yaşandı. Polis bir alışveriş merkezinin girişiyle bağlantılı olan metro istasyonunu kapatarak çevresinde önlem aldı.

Olaylar göstericilerin alışveriş merkezini işgal girişimiyle başladı. Alışveriş merkezinin katlarında ve meydanında toplanan binlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar attı. Bazı göstericiler de origami adı verilen kağıt katlama sanatıyla tepkilerini ifade etti. Daha sonra bir grup göstericinin bir hükümet binasında indirdikleri Çin bayrağını alışveriş merkezinde gezdirmesi ve metro istasyonuna saldırmasıyla olaylar yaşandı. Polis müdahalesinden önce yüzleri maskeli bir grubun metro istasyonunda çevreye saldırdığı görüntüler medyaya yansıdı.

Havalimanını işgal girişimi engellendi

Diğer yandan bir grup protestocunun havalimanına girme çabası ise polis tarafından engellendi. Yetkililer eylemcileri ulaşımının önünü kesmek için havalimanına giden toplu taşıma araçlarının seferlerini azalttı. Havalimanına giden yollardaki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Dünyanın en yoğun sekizinci havalimanı olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı daha önce de pek çok kez eylemcilerin işgal girişimlerine sahne olmuştu.

Tren istasyonuna molotoflu saldırı

Ülkede son günlerde polisle göstericler arasında şiddetin dozu tırmanmış durumda. Cumartesi akşamı da binlerce kişinin katıldığı gösteride bazı eylemciler bir tren istasyonuna molotof kokteyli atmış, polis saldırganlara biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

"Tasarı geri çekilecek"

Çin'e bağlı olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Haziran ayından beri süren protestolar, suçluların Pekin yönetimine iadesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlamıştı. Tasarı siyasi suçları kapsamıyor ancak yaklaşık 7 buçuk milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargılamaya ve işkenceye maruz kalacağından endişeleniyor. Yasanın Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasına imkan sağlayacağı savunuluyor. Tepkiler üzerine Hong Kong yönetimi tasarıyı önce durdurmuş daha sonra da tamamen geri çekeceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

AFP, rtr, AP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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