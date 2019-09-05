Hong Kong'da tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesi kararı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının geri çekilmesinin kendi yönetiminin kararı olduğunu ve kararın Çin tarafından desteklendiğini söyledi.

Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, "Bunu bir fikir değişikliği olarak tanımlamak çok doğru değil." dedi.

Tasarının geri çekilmesinin kendi kararları olduğunu belirten Lam, Pekin yönetiminin ise karara destek verdiğini kaydetti.

Carrie Lam, yasa tasarısının, söz konusu içerikle tekrar ele alınması gibi planlarının olmadığını da ifade etti.

Dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada da Lam, yasa tasarısının resmi olarak geri çekilip çekilmediği konusunda, Meclis açıldığında bu konuda herhangi bir "tartışma ve oylama" yapılmayacağını kaydetti.

Lam ayrıca, polisin göstericilere kötü muamelesi iddiasına yönelik bağımsız soruşturmaya izin vermeyeceklerini ancak olayın araştırılması için iki müfettişin daha görevlendirildiğini söyledi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi, protestocuların, tutukluların yargılama olmadan serbest bırakılması yönündeki talebinin de kabul edilmez olduğunu ifade etti.