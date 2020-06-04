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Hong Kong'da Tiananmen Anmasına Polis Müdahalesi

04.06.2020 22:20 | Son Güncelleme

Tiananmen Meydanı olaylarının anma günü olan 4 Haziran'da Hong Kong'da törenler Corona virüsü salgını nedeniyle yasaklanırken polis, anma etkiliği için toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. ABD ve Avrupa Birliği'nden anmaya katılan Hong Konglular'a destek mesajı geldi

Hong Kong'da Tiananmen Anmasına Polis Müdahalesi

Tiananmen Meydanı olaylarının anma günü olan 4 Haziran'da Hong Kong'da törenler Corona virüsü salgını nedeniyle yasaklanırken polis, anma etkiliği için toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Çin ordusu, 1989 yılında Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda demokrasi talebiyle toplanan kalabalığa ateş açmış ve bazı kaynaklara göre yaşamını yitirenlerin sayısı bini aşmıştı. Çin’in resmi kayıtlarıysa olaylarda birçoğu asker ve polis olmak üzere yaklaşık 300 kişinin öldüğü yönünde.

Tiananmen Meydanı’nda 4 Haziran anmaları düzenlenmesi yasak. Ancak Çin kontrolundaki özerk Hong Kong’da 1990’dan bu yana her yıl Tiananmen olaylarını anmak için tören düzenleniyor. Bu yıl da Hong Konglular ellerinde mumlarla meydanlarda toplandı. Çin hükümeti yanlısı olmakla eleştirilen yerel yönetim, Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek anma törenini yasakladı.

Polis, törene katılanları dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Hong Konglu yetkililer, yasağın siyasi güdümlü olduğu iddialarını reddederek, salgına karşı önlem amacıyla yürürlüğe koyulduğunu savunuyor.

Hong Kong, özellikle son dönemlerde, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden olan önemli unsurlardan biri. Çin hükümeti, geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan yeni bir ulusal güvenlik yasasını onaylayarak hem Hong Kongluların hem de Amerika’nın tepkisine neden oldu.

Avrupa ve ABD’den Tiananmen anmasında Hong Konglular’a destek

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den de Tiananmen anmasına katılan Hong Konglular’a destek mesajı geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1989 yılındaki protestolara katılan ve Çin ordusu ve güvenlik güçlerinin müdahalesinden sağ kurtulan dönemin öğrenci liderlerinden Wang Dan, Su Xiaokang, Liane Lee, Henry Li ve diğerleriyle Amerika’da bir araya geldi.

ABD’den 4 Haziran anma etkinliğiyle ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, Çin hükümetine, Tiananmen olaylarında ölen ve kaybolanlarla ilgili açık ve şeffaf bilgi paylaşımı yapılması çağrısı yinelendi.

ABD’nin Hong Kong’daki anma törenlerindeki polis müdahalesiyle ilgili mesajsa, hem Çinli hem de Hong Konglu yetkililerin tepkisini çekti. ABD, Çin hükümetini, Hong Kong’daki anma törenini engellemekle suçlarken, yerel yönetime de anmalara izin verme çağrısı yaptı.

Çin kontrolundaki özerk Hong Kong’un lideri Carrie Lam ise ABD’de süren George Floyd protestolarında güvenlik güçlerinin sert müdahalesine gönderme yaparak, Trump liderliğindeki ABD yönetimini “çifte standart” uygulamakla suçladı.

Hong Kong’da geçen yıl özellikle gençlerin dahil olduğu protestolarda halk haftalarca kent meydanlarında toplanarak demokrasi ve özgürlük talep etti.

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