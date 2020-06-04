Hong Kong'da Tiananmen Anmasına Polis Müdahalesi

Tiananmen Meydanı olaylarının anma günü olan 4 Haziran'da Hong Kong'da törenler Corona virüsü salgını nedeniyle yasaklanırken polis, anma etkiliği için toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Çin ordusu, 1989 yılında Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda demokrasi talebiyle toplanan kalabalığa ateş açmış ve bazı kaynaklara göre yaşamını yitirenlerin sayısı bini aşmıştı. Çin’in resmi kayıtlarıysa olaylarda birçoğu asker ve polis olmak üzere yaklaşık 300 kişinin öldüğü yönünde.

Tiananmen Meydanı’nda 4 Haziran anmaları düzenlenmesi yasak. Ancak Çin kontrolundaki özerk Hong Kong’da 1990’dan bu yana her yıl Tiananmen olaylarını anmak için tören düzenleniyor. Bu yıl da Hong Konglular ellerinde mumlarla meydanlarda toplandı. Çin hükümeti yanlısı olmakla eleştirilen yerel yönetim, Corona virüsü salgınını gerekçe göstererek anma törenini yasakladı.

Polis, törene katılanları dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Hong Konglu yetkililer, yasağın siyasi güdümlü olduğu iddialarını reddederek, salgına karşı önlem amacıyla yürürlüğe koyulduğunu savunuyor.