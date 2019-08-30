Hong Kong’da Tutuklanan Aktivistlerin Bazıları Serbest Bırakıldı

Hong Kong’da Çin’e karşı protestolar devam ederken polis, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı hareketin en aktif üç üyesiyle beraber bir grup genç aktivisti tutukladı. Çin’in, Hong Kong liderinin demokratik seçimler yoluyla belirlenmesini yasaklamasının beşinci yıldönümü kapsamında Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan gösterilereyse yetkililerce izin verilmedi. Tutuklamalar ve gösteri yasağının ardından protestoları düzenleyen hareketlerin temsilcileri, katılanların fiziksel ve yasal güvenliğini riske atmamak adına Cumartesi günü için planlanan yürüyüşün iptal edildiğini açıkladı. Demokrasi yanlısı siyasi parti Demosisto’nun lideri 22 yaşındaki Joshua Wong ile partinin en aktif üyelerinden 21 yaşındaki Agnes Chow’un yanı sıra, Hong Kong’un bağımsızlık hareketinin öncü partisi Hong Kong Ulusal Partisi’nin 28 yaşındaki lideri Andy Chan da tutuklandı. 2016 yılında kurulan Hong Kong Ulusal Partisi 2018 yılında, Çin hükümeti kontrolündeki Hong Kong yerel yönetimce kapatılmıştı. Bağımsızlık yanlısı parti lideri Chan’in Perşembe akşamı havaalanında tutuklandığı belirtiliyor.

Joshua Wong’un tutuklandığına yönelik ilk açıklamaysa Demosisto’nun sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Açıklamalarda, Wong’un Cuma günü sabah 7:30 sularında metro istasyonuna yürüdüğü sırada emniyet yetkililerince zor kullanılarak özel bir aracın içine çekilerek karakola götürüldüğü belirtildi. Partinin sosyal medya hesaplarından daha sonra yapılan açıklamadaysa hem Wong hem de Chow'un kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı. Wong: 'Teslim olmayacağız' Serbest bırakılmasının ardından gazetecilere konuşan Wong, "Son dönemlerde, siyasal baskı ve tutuklamalarla fazlasıyla karşılaştık. İki ay önce, bana verilen hapis cezasını tamamlayıp cezaevinden çıkmıştım. Ancak maalesef, Çin ve Hong Kong yönetimlerinin yarattığı tüyler ürpertici etkiden sonra, aktivistler ılımlı da hareket etse, güç de kullansa onları nasıl tutuklarını farkına vardık. İstediğimiz tek şey, Pekin ve Hong Kong yönetimlerinin suçluların iadesi yasa tasarısını geri çekmeleri, polis şiddetini durdurmaları ve özgür seçim taleplerimize yanıt vermeleri" ifadelerini kullandı.