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Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden ve son haftalarda şiddet olaylarının arttığı protestolar, bugün de kent ulaşımının aksamasına yol açarken protestocu gruplarla polisi karşı karşı getirdi.

Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

Hong Kong'da yayın yapan South China Morning News gazetesinde yer alan haberlere göre, dünkü şiddet olayların ardından bugün de kentteki çok sayıda üniversite kampüsünde protestocu öğrencilerle ile polis güçleri çatıştı.

Kentin farklı bölgelerine yayılan olaylar nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı, tren ve metro seferleri iptal edildi.

TREN SEFERİ İPTAL

Sabah saatlerin bir MTR treni raylara atılan yabancı maddeler nedeniyle Sha Tin semtindeki istasyona yanaşamadı. Tren seferinin aksaması nedeniyle yüzlerce yolcu istasyonu terk etmek zorunda kaldı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE EYLEMLER

Chinese, City, Hong Kong ve Polytechnical Üniversiteleri kampüslerinde kamp kuran öğrenciler, barikatlar oluşturarak polisle karşı karşıya geldi.

Sha Tin semtindeki Chinese Üniversitesi kampüsünde, polis ile protestocu öğrenciler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında öğrenciler bir aracı ateşe verdi.

Kowloon Tong semtindeki City Üniversitesi kampüsünde protestocu öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, yurtlar çevresinde barikat kuran göstericilere göz yaşartıcı gaz kapsülleri fırlattı.

Batı yakasındaki Hong Kong Üniversitesinde de protestocu öğrenciler, okul kampüsü ile tren istasyonu arasındaki köprüyü işgal etti.

Hung Hom semtindeki Polytechnical Üniversitesinde ise protestocular Chatham Güney Bulvarı'na taş ve tuğlalar, tren istasyonuna ise molotof kokteylleri fırlatarak trafiği aksattı.

KENT MERKEZİNDE EYLEMLER

Protestocular öğle saatlerinde kent merkezi ile Kwun Tong ve Sha Tin semtlerinde eylemlere başladı.

Merkez bölgesinde Pedder Caddesi ve Des Voeux Bulvarı'nda trafiği kesen maskeli protestocular trafik ışıklarına zarar verdi, çift katlı bir belediye otobüsünü durdurarak camlarına sprey boya sıktı.

Wai Yip ve Lai Yip Caddelerini de trafiğe kapatan protestocular, "Özgürlük için mücadele", "Hong Kong için omuz omuza" sloganları attı.

Hong Kong'da dün protestocular ile polis arasındaki çatışmalarda 260'dan fazla kişi gözaltına alınmış, kentte haziran başından bu yana devam eden protestolardaki en yoğun şiddet olaylarının yaşandığı gün olmuştu.

BÖLGEDEKİ PROTESTOLAR

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Bugüne dek 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar nedeniyle Hong Kong ekonomisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde küçülerek, kentin son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protestolar şiddet olayları

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