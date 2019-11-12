Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

Sha Tin semtindeki Chinese Üniversitesi kampüsünde, polis ile protestocu öğrenciler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında öğrenciler bir aracı ateşe verdi.

Kentin farklı bölgelerine yayılan olaylar nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı, tren ve metro seferleri iptal edildi.

Hong Kong'da yayın yapan South China Morning News gazetesinde yer alan haberlere göre, dünkü şiddet olayların ardından bugün de kentteki çok sayıda üniversite kampüsünde protestocu öğrencilerle ile polis güçleri çatıştı.

Batı yakasındaki Hong Kong Üniversitesinde de protestocu öğrenciler, okul kampüsü ile tren istasyonu arasındaki köprüyü işgal etti.

Hung Hom semtindeki Polytechnical Üniversitesinde ise protestocular Chatham Güney Bulvarı'na taş ve tuğlalar, tren istasyonuna ise molotof kokteylleri fırlatarak trafiği aksattı.

KENT MERKEZİNDE EYLEMLER

Protestocular öğle saatlerinde kent merkezi ile Kwun Tong ve Sha Tin semtlerinde eylemlere başladı.

Merkez bölgesinde Pedder Caddesi ve Des Voeux Bulvarı'nda trafiği kesen maskeli protestocular trafik ışıklarına zarar verdi, çift katlı bir belediye otobüsünü durdurarak camlarına sprey boya sıktı.

Wai Yip ve Lai Yip Caddelerini de trafiğe kapatan protestocular, "Özgürlük için mücadele", "Hong Kong için omuz omuza" sloganları attı.

Hong Kong'da dün protestocular ile polis arasındaki çatışmalarda 260'dan fazla kişi gözaltına alınmış, kentte haziran başından bu yana devam eden protestolardaki en yoğun şiddet olaylarının yaşandığı gün olmuştu.

BÖLGEDEKİ PROTESTOLAR

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.