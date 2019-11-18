Polisten öğrencilere sert müdahale

Üniversite çevresindeki Jordan ve Tsim Tsa Tsui bölgelerinde yoğunlaşan göstericiler, söktükleri kaldırım taşlarını yollara attı ve polise karşı barikatlar kurdu.

Hong Kong'da yayım yapan "South China Morning News" gazetesindeki habere göre, gece saatlerinde protestoların yoğunlaştığı Hong Kong ve Polythecnic üniversitelerini kuşatan güvenlik güçleri, dışarı çıkmaya çalışan protestocuları gözaltına alıyor.

Eylemcilerin molotofkokteylli saldırılarına polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Yolların barikatlarla kapatıldığı ya da polis güçlerince kontrol edildiği kentin birçok yerinde, araç ve yaya trafiği sağlanamıyor.

PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin 6'ıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Göstericiler, bu hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, dün itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son 2 ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

KAYNAK: AA

