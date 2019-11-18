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Polisten öğrencilere sert müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen hafta başından bu yana üniversite kampüslerinde süren gösterilerde, polisin yaklaşık 400 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Hong Kong'da yayım yapan "South China Morning News" gazetesindeki habere göre, gece saatlerinde protestoların yoğunlaştığı Hong Kong ve Polythecnic üniversitelerini kuşatan güvenlik güçleri, dışarı çıkmaya çalışan protestocuları gözaltına alıyor.

Protestoculara "teslim ol" çağrısı yapan polisle öğrenciler arasında çatışmalar çıktı.

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Hung Hom semtindeki Polytechnic Üniversitesi'nde, polisin kampüsü terk etme çağrısına uymayan göstericiler, kampüs girişinde yangın çıkardı.

Akşam saatlerinde kampüse giren güvenlik güçleri, bir grup öğrenciyi gözaltına aldı.

Polis kaynakları, Polytechnic Üniversitesi'nde dünden bu yana yaklaşık 400 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

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KENTTE ARAÇ TRAFİĞİ DURDU

İlerleyen saatlerde toplu şekilde kampüsten çıkmaya çalışan öğrencilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Arbede sırasında yaralanan göstericilerden bazılarının polis denetiminde ambulanslarla hastanelere sevk edildikleri görüldü.

Üniversite çevresindeki Jordan ve Tsim Tsa Tsui bölgelerinde yoğunlaşan göstericiler, söktükleri kaldırım taşlarını yollara attı ve polise karşı barikatlar kurdu.

Eylemcilerin molotofkokteylli saldırılarına polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

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Yolların barikatlarla kapatıldığı ya da polis güçlerince kontrol edildiği kentin birçok yerinde, araç ve yaya trafiği sağlanamıyor.

PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin 6'ıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Göstericiler, bu hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, dün itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son 2 ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong Polythecnic ve Hong Kong Üniversiteleri protestolar

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