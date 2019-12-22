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Hong Kong’da Uygur Türklerine destek gösterisine polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Hong Kong’da polis, Uygur Türklerine destek için toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Pekin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto eden gruba, polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Hong Kong’da polis, Uygur Türklerine destek için toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Pekin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto eden gruba, polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Barışçıl bir şekilde sessizce toplanan grup, kimliklerini gizlemek için siyah kıyafetler ve maskeler giyerek Uygur Bayrağı açtı. Polisin göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanmasının ardından, protestocular polise cam şişe ve taş atarak karşılık verdi. Göstericiler “Özgür Uygur, özgür Hong Kong” ve “Çin’de sahte özerklik soykırımla sonuçlanıyor” sloganlarını attı.
Geçtiğimiz hafta Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Arsenal forması giyen Mesut Özil’in, Çin’de zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Arsenal - Manchester City karşılaşmasını yayınlamamıştı. Özil, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı zulmü ve Çin’e karşı çıkmayarak bu zulme sessiz kalan Müslüman ülkeleri eleştirmişti.
Birleşmiş Milletler ve aktivistlerin açıklamalarına göre Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 1 milyondan fazla Uygur Türkü "mesleki eğitim merkezi" adlı kamplarda alıkonuluyor. Pekin ise, Uygurlara kötü davranıldığı ve toplama kamplarında tutulduklarını yalanlayıp, mesleki eğitim okullarında bölücülük karşıtı bir eğitim verildiğini iddia ediyor.
Haziranda başlayan protestolar, Hong Kong ekonomisinde durgunluk yaşanmasına neden oldu. Olayların turistlerin Hong Kong’a gelmesini engellemesi nedeniyle, işletmeler ve satıcılar zor bir dönemden geçiyor. Hong Kong Mali İşler Sekreteri Paul Chan, yaptığı açıklamada yeni yılda Hong Kong pazarında bir hareketlenme görülmezse, çok sayıda işletmenin kapanacağını duyurarak şiddetin bir an önce dinmesini umduğunu belirtti.

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