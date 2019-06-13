Hong Kong'da Yasa Görüşmelerinin Ertelenmesi Protestoları Durdurmadı

Hong Kong’da zanlıların Çin’e sınırdışı edilmesini sağlayacak yasa tasarısına karşı protestolar hız kesmiyor. Pazar günü başlayan sokak gösterileri bugün de devam ediyor. Yüzlerce gösterici kentin değişik noktalarında polisle çatışıyor. Polis göstericilere biber gazı ve yer yer plastik mermilerle müdahale ediyor. Olaylarda şu ana kadar en az 72 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Gösteriler özellikle dün yasa tasarısının ikinci tur görüşmelerinin yapılması beklenen parlamento binası çevresinde sürüyor. Protestolar nedeniyle ikinci tur görüşmeler dün yapılmadı ve ertelendi.

Hong Kong’un özellikle finans merkezi kısmında da polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Pek çok banka bölgedeki şubelerini olaylar nedeniyle kapatmış durumda. Protestolardan piyasaların etkilenmesi nedeniyle dün Hong Kong Borsası’nda endeks yüzde 1.5 değer kaybetti.

Polis kurduğu çeşitli noktalarda kimlik kontrolleri yapıyor. Dün parlamentonun yasa görüşmelerini ertelemesinin üzerine sokaklardaki gösterici sayısında azalma yaşandı. Pazar günü yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemin ardından bugün birkaç yüz kadar protestocu halen daha sokakta polisle karşı karşıya.