Hong Kong'da yeni öğretim yılı protesto ile başladı

Okulun ilk gününde bazı öğrenciler okula gaz maskeleri ile gitti. Sabah saatlerinde metro istasyonlarında da eylem yapıldı.Hong Kong'da Haziran ayında başlayan protesto gösterileri sürüyor. Yeni öğretim yılının ilk günü olan Hong Kong'da öğrencilerden, öğleden sonra okula gitmeyerek eylem düzenleme çağrısı geldi. Bazı öğrenciler okulu boykot ederken, çok sayıda öğrenci sınıflarına girmeden önce okulların bahçesinde insan zinciri oluşturdu. Bazı öğrencilerin gaz maskesi ve baretle okula gitmesi dikkat çekti. Öğrenciler, Hong Kong'daki gösterilerde kilit bir rol oynuyor. Okulların açılması ise eylemlerin sınavdan geçeceği yorumu yapılıyor.

Metro ulaşımı aksadı

Hong Kong'daki eylemcilerin bir diğer adresi metro istasyonları oldu. Bazı eylemcilerin sabah saatlerinde trenlerin kapılarını tutarak ulaşımı aksattığı belirtiliyor. Lok Fu istasyonunda polisin göstericilere copla müdahale ettiği aktarılıyor. Lai King istasyonunda da üş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Pazar günkü eylemler sırasında havalimanı ulaşımı askıya alınmıştı. Eylemciler, havalimanına giden yolları kapatmıştı. Hong Kong'da haftasonu düzenlenen eylemlerde tansiyon oldukça yüksekti. Polis, kent merkezinde toplanan kalabalığa gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti. Yerel medya kuruluşları tarafından çekilen görüntülerde polisin göstericilerin tren vagonuna kadar kovaladığı görülüyor.