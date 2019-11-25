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Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Yeni seçilen yüzlerce demokrasi yanlısı belediye meclisi üyesi, halen Polytechnic Üniversitesi kampüsünde polis kuşatması altındaki 100 kadar protestocunun kampüsten çıkışına izin verilmesi için oturma eylemi düzenledi - Polis, protestocuların güvenle teslim olmasını sağlamak üzere okul yöneticileri, sosyal hizmet görevlileri ve arabuluculardan oluşan "güvenlik takımı" oluşturacak

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yapılan seçimlerden galip çıkan demokrasi yanlısı belediye meclisi üyeleri, Hong Kong Polytechnic Üniversitesi yerleşkesinde polis kuşatması altında protestocu öğrencilere destek için eylem yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, yeni seçilen yüzlerce demokrasi yanlısı belediye meclisi üyesi, halen Polytechnic Üniversitesi kampüsünde polis kuşatması altındaki 100 kadar protestocunun kampüsten çıkışına izin verilmesi için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Polis, bazı meclis üyelerinin protestocuları teslim olmaya ikna etmek amacıyla kampüse girişine izin verdi.

Bölge Emniyet Müdürü Ho Yun-sing, üniversitedeki işgalin polis baskınına gerek kalmadan sonlandırılması ve protestocuların teslim olmaya ikna edilmesi için polis yetkilileri, okul yöneticileri, sosyal hizmet görevlileri ve arabuluculardan oluşan "güvenlik takımı" oluşturulacağını duyurdu.

Serbest bırakılan protestocuların hemen gözaltına alınmayacağını vurgulayan Ho, "İhtiyaç duyan protestocular yaşları farketmeksizin derhal sağlık yardımı alacak. Bu kişiler gözaltına alınmayacak, kişisel bilgileri alındıktan ve fotoğrafları çekildikten sonra serbest bırakılacaklar. Daha sonra haklarında adli soruşturma yapılacak." diye konuştu.

Ho, şu ana kadar yaklaşık 1100 protestocunun kampüsten çıktığını, bunların 800'ünün gözaltına alındığı, 18 yaş altında olduğu tespit edilen yaklaşık 300 protestocunun ise serbest bırakıldığını kaydetti.

- Protestocular 9 gündür polis kuşatması altında

Halen üniversite kampüsü içindeki yaklaşık 100 protestocu, 9 gündür polis kuşatması altında bulunuyor.

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Göstericiler, 12 Kasım'da üniversite kent merkezinde yolları kapatmaya ve üniversite kampüslerini işgal etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

- Seçimlerde demokrasi yanlılarının kesin zaferi

Hong Kong Kayıt ve Seçim Ofisinin yayımladığı kesin sonuçlara göre, demokrasi yanlıları, 18 seçim bölgesinin 17'sinde ipi göğüsledi. Çin karşıtları, toplam 452 sandalye için yarışılan mahalli idare seçiminde yüzde 76,7 oyla 347 sandalyenin sahibi oldu. Pekin yanlılarının yüzde 13,2 oyla sadece 60 sandalye alabildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar yüzde 10,1 oyla 45 sandalye kazanabildi.

Otonom bölgenin en büyük Pekin yanlısı partisi olan İyileştirme ve İlerleme için Demokratik İttifak Partisi, yerel seçimde büyük bir hüsrana uğrayarak, 179 adayından sadece 21'ini belediye meclislerine sokabildi.

Bölgenin tek "tam demokratik" seçimine halkın rekor katılımı dikkati çekti.

Sandıktan çıkan sonuç, Çin'e iade yasa tasarısına karşı başlayan ve hazirandan bu yana şiddetini giderek artıran protestoların halkta karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Pekin yanlısı Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam için "güven oylaması" niteliği taşıyan seçim, aynı zamanda Çin merkezi hükümetinin Hong Kong üzerindeki uygulamalarının halk nezdindeki karşılığını görmek açısından da belirleyici rol oynuyordu.

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Hong Kong protestolar

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