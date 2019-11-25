Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yapılan seçimlerden galip çıkan demokrasi yanlısı belediye meclisi üyeleri, Hong Kong Polytechnic Üniversitesi yerleşkesinde polis kuşatması altında protestocu öğrencilere destek için eylem yaptı. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, yeni seçilen yüzlerce demokrasi yanlısı belediye meclisi üyesi, halen Polytechnic Üniversitesi kampüsünde polis kuşatması altındaki 100 kadar protestocunun kampüsten çıkışına izin verilmesi için oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis, bazı meclis üyelerinin protestocuları teslim olmaya ikna etmek amacıyla kampüse girişine izin verdi. Bölge Emniyet Müdürü Ho Yun-sing, üniversitedeki işgalin polis baskınına gerek kalmadan sonlandırılması ve protestocuların teslim olmaya ikna edilmesi için polis yetkilileri, okul yöneticileri, sosyal hizmet görevlileri ve arabuluculardan oluşan "güvenlik takımı" oluşturulacağını duyurdu. Serbest bırakılan protestocuların hemen gözaltına alınmayacağını vurgulayan Ho, "İhtiyaç duyan protestocular yaşları farketmeksizin derhal sağlık yardımı alacak. Bu kişiler gözaltına alınmayacak, kişisel bilgileri alındıktan ve fotoğrafları çekildikten sonra serbest bırakılacaklar. Daha sonra haklarında adli soruşturma yapılacak." diye konuştu.

Ho, şu ana kadar yaklaşık 1100 protestocunun kampüsten çıktığını, bunların 800'ünün gözaltına alındığı, 18 yaş altında olduğu tespit edilen yaklaşık 300 protestocunun ise serbest bırakıldığını kaydetti. - Protestocular 9 gündür polis kuşatması altında Halen üniversite kampüsü içindeki yaklaşık 100 protestocu, 9 gündür polis kuşatması altında bulunuyor. Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı. Göstericiler, 12 Kasım'da üniversite kent merkezinde yolları kapatmaya ve üniversite kampüslerini işgal etmeye başlamıştı. Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti. Üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı. Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.