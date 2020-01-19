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  4. Hong Kong’da Yine Çatışma

Hong Kong’da Yine Çatışma

19.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Hong Kong’da göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Binlerce kişi seçimlerle ilgili reform çağrısı yapmak ve Çin Komunist Partisi’ni boykot etmek için toplanmıştı

Hong Kong’da Yine Çatışma

Hong Kong’da göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Binlerce kişi seçimlerle ilgili reform çağrısı yapmak ve Çin Komunist Partisi’ni boykot etmek için toplanmıştı.

Gösteri çıkan olaylar nedeniyle kısa sürdü.

Polis, bazı prosterocuların yetkililere saldırması üzerine göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocuların Amerika ve İngiliz bayrakları taşıması dikkat çekti.

Olaylar sırasında gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.

Göstericiler Hong Kong’un Yönetim Konseyi’ni doğrudan seçmek istiyor.

Hong Kong anlaşmalar gereği 1997 yılında İngiliz yönetiminden Çin’e özel bir statüde geri verilmişti. Hong Kong 'bir ülke iki sistem' anlayışında yönetiliyor.

Geçen Haziran’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için göstericiler sokaklara dökülmüş, yasa tasarısı geri çekilmiş ancak gösteriler sona ermemişti.

Süreç daha sonra demokrasi yanlısı gösterilere dönüşmüştü.

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