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Hong Kong’da Yine Çatışmalar

25.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Hong Kong’da Pazar günü de protesto gösterileri düzenlendi. Polis, basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı

Hong Kong’da Yine Çatışmalar

Hong Kong’da Pazar günü de protesto gösterileri düzenlendi.

Polis, basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Yüzleri maskeli olan çoğu protestocu polise molotof kokteyli fırlatırken polisin göstericilere karşı basınçlı su kullanması dikkat çekti.

Pazar günkü protesto gösterisine binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.

Protestocuların önemli bir bölümünün de polisle çatışmaya girmediği gelen bilgiler arasında.

Hong Kong’da protesto gösterileri haftalardır devam ediyor.

Çin’e suçluların iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlayan gösteriler yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen devam ediyor.

Protestolarda daha fazla demokrasi isteği dile getiriliyor.

Pekin ise protestolara tepkili.

Çin, Hong Kong’a sınır kentine güvenlik güçleri göndermiş durumda.

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