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Hong Kong’da Yine Çatışmalar

15.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

Hong Kong’da yönetim karşıtları yine sokaklardaydı ve polisle yine çatışmalar yaşandı

Hong Kong’da Yine Çatışmalar

Hong Kong’da yönetim karşıtları yine sokaklardaydı ve polisle yine çatışmalar yaşandı.

Protestocular polise taşlar ve molotof kokteylleri fırlatırken, polis de karşılık olarak göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı.

Haftanın son günündeki gösteriye yine binlerce kişi katıldı.

Bazı protestocular kent merkezinde bazı yolları sokak ateşleri yakarak trafiğe kapadı. Yangınları söndüren yetkililer kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin sıktığı mavi renkli basınçlı su sayesinde gösteriye katılanlar belirlenmeye çalışıldı.

Pazar günkü protesto yaz mevsimi boyunca devam eden 99. gösteriydi. Bir yasa tasarısını protesto etmek için başlayan gösteriler aylardır devam ediyor ve protestolar Çin’e bağlı bölgede daha fazla demokrasi isteğine dönüşmüş durumda.

Şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen protestolar son bulmuş değil. Protestocular, gösteriler sırasında polisin şiddetli tepkisinin de soruşturulmasını istiyor.

Pazar günkü gösterisinin ilk saatlerinde protestocular İngiltere lehine sloganlar atmıştı.

İngiltere Hong Kong’un yönetimini 1997’de Çin’e devretmişti. Bununla birlikte Hong Kong’da Çin’den farklı bir sistem yürürlükte.

Haziran ayında protestoların başlamasından bu yana 1300’den fazla kişi gözaltına alınmış durumda.

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