Hong Kong’da Yüz Binler Sokaktaydı

Hong Kong’da demokrasi yanlısı gösteriler altıncı ayına girerken Pazar günü yüzbinlerce kişi yönetimi protesto etmek için sokaklardaydı. Organizatörlere göre göstericilerin sayısı 800 bini buldu.

Göstericiler beş önemli taleplerini vurgulamak için sık sık beş parmaklarını havaya kaldırdı. Bunlar arasında Hong Kong lideri ve devlet kadroları için demokratik seçimler yapılması ve polisin geçen aylarda göstericilere karşı sert müdahalesinin soruşturulması vardı.

Her yaştan göstericinin yer aldığı eyleme katılımın yüksek olması göstericiler arasında Hong Kong’un yöneticisi Carrie Lam’den daha fazla imtiyaz alınması umudunu arttırdı.

20 yaşındaki öğrenci Justin Ng, ‘‘Hala çok sayıda insan bu hareketi destekliyor. Hong Konglular’ın ne kadar kararlı olduğunu buradan görebilirsiniz’’ dedi.

Ng, ‘‘4-5 yaşlarında bir çocuğun slogan attığını duydum, bu beni gerçekten cesaretlendirdi çünkü sadece bu neslin değil gelecek nesillerin de burada olduğunu gördüm’’ diyerek sözlerine devam etti.

Haziran ayında suçluların yargılanmak üzere Çin ana karasına gönderilmesi tasarısının ortaya çıkmasından bu yana Hong Konglu göstericiler sokak gösterilerini hayat tarzı haline getirdi.