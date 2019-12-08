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Hong Kong’da Yüz Binler Sokaktaydı

08.12.2019 22:30 | Son Güncelleme

Hong Kong’da demokrasi yanlısı gösteriler altıncı ayına girerken Pazar günü yüzbinlerce kişi yönetimi protesto etmek için sokaklardaydı. Organizatörlere göre göstericilerin sayısı 800 bini buldu

Hong Kong’da Yüz Binler Sokaktaydı

Hong Kong’da demokrasi yanlısı gösteriler altıncı ayına girerken Pazar günü yüzbinlerce kişi yönetimi protesto etmek için sokaklardaydı. Organizatörlere göre göstericilerin sayısı 800 bini buldu.

Göstericiler beş önemli taleplerini vurgulamak için sık sık beş parmaklarını havaya kaldırdı. Bunlar arasında Hong Kong lideri ve devlet kadroları için demokratik seçimler yapılması ve polisin geçen aylarda göstericilere karşı sert müdahalesinin soruşturulması vardı.

Her yaştan göstericinin yer aldığı eyleme katılımın yüksek olması göstericiler arasında Hong Kong’un yöneticisi Carrie Lam’den daha fazla imtiyaz alınması umudunu arttırdı.

20 yaşındaki öğrenci Justin Ng, ‘‘Hala çok sayıda insan bu hareketi destekliyor. Hong Konglular’ın ne kadar kararlı olduğunu buradan görebilirsiniz’’ dedi.

Ng, ‘‘4-5 yaşlarında bir çocuğun slogan attığını duydum, bu beni gerçekten cesaretlendirdi çünkü sadece bu neslin değil gelecek nesillerin de burada olduğunu gördüm’’ diyerek sözlerine devam etti.

Haziran ayında suçluların yargılanmak üzere Çin ana karasına gönderilmesi tasarısının ortaya çıkmasından bu yana Hong Konglu göstericiler sokak gösterilerini hayat tarzı haline getirdi.

Gösteriler hızla büyüyerek Çin’deki komünist yönetimin himayesindeki hükümete karşıtı büyük bir kitle hareketine dönüştü.

Polis eylemler boyunca yol kenarlarında konuşlanarak bazı kişileri gözaltına aldı ve bir dizi silaha el koydu. Ele geçirilen silahlardan birinin 100 mermili bir ateşli silah olduğu belirtildi.

Hong Kong anayasa mahkemesi önünde atılan molotofkokteyli ve bir bankanın tahrip edilmesi dışında şiddet olayı yaşanmadı.

Gösterinin organizatörlerinden Eric Lai, polise itidalli olması ve göz yaşartıcı gaz kullanmaması çağrısı yaptı. Lai, ‘‘Bunun altı ayın sonunda hala insanların vazgeçmediğini Hong Kong lideri Carrie Lam ve dünyaya göstermek için bir fırsat olmasını umuyoruz’’ dedi.

Gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının ardından polis toplanma yasağı getirmişti, ancak 9 Haziran’dan bu yana Hong Kong’daki en büyük barış yanlısı gösterileri düzenleyen Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından düzenlenen bu eyleme izin verildi.

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