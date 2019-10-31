Hong Kong’daki Gösterilerde Cadılar Bayramı Havası

Hong Kong’da demokrasi yanlısı gösteriler beş aydan bu yana devam ediyor. Organizatörler göstericilerden özellikle Cadılar Bayramı kostümleri giymelerini ve bu şekilde hükümetin gösterilerde maske takılmasına getirdiği yasağın sınırlarını zorlamalarını istedi.

Sosyal medya platformlarından yapılan davetlerde göstericilerden Hong Kong lideri Carrie Lam ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping’in maskerlerini takmaları ya da kırmızı giysiler giymeleri istendi.

Yüz maskerleri, Hong Kong’daki gösterilerin sembollerinden olmuştu. Göstericiler kimliklerinin belli olmasını ve ceza almayı önlemek için barış yanlısı gösterilerde bile maske takmayı tercih ediyor.

Ancak Hong Kong lideri Lam, Ekim ayının başında gösterilerde maskeyle yüzün gizlenmesini yasaklayan bir kararı kabul etmişti. Göstericilerin büyük kısmı yasağa uymuyor, polis de önlemleri sıkı tutmuyor.

Cadılar Bayramı’nda da şiddet olayları yaşanabileceği konusunda temkinli olan polis, maskelerini çıkartmayı reddedenlerin para cezasının yanı sıra altı aya kadar hapis cezası da alabileceği mesajını yayınladığı bir video aracılığıyla paylaştı. Ancak videoda şiddet olayları yaşanmadığı sürece Cadılar Bayramı maskelerinin takılabileceğini de söyledi.