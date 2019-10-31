Hong Kong’daki Gösterilerde Cadılar Bayramı Havası

Hong Kong’da demokrasi yanlısı gösteriler beş aydan bu yana devam ediyor. Organizatörler göstericilerden özellikle Cadılar Bayramı kostümleri giymelerini ve bu şekilde hükümetin gösterilerde maske takılmasına getirdiği yasağın sınırlarını zorlamalarını istedi.
Sosyal medya platformlarından yapılan davetlerde göstericilerden Hong Kong lideri Carrie Lam ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping’in maskerlerini takmaları ya da kırmızı giysiler giymeleri istendi.
Yüz maskerleri, Hong Kong’daki gösterilerin sembollerinden olmuştu. Göstericiler kimliklerinin belli olmasını ve ceza almayı önlemek için barış yanlısı gösterilerde bile maske takmayı tercih ediyor.
Ancak Hong Kong lideri Lam, Ekim ayının başında gösterilerde maskeyle yüzün gizlenmesini yasaklayan bir kararı kabul etmişti. Göstericilerin büyük kısmı yasağa uymuyor, polis de önlemleri sıkı tutmuyor.
Cadılar Bayramı’nda da şiddet olayları yaşanabileceği konusunda temkinli olan polis, maskelerini çıkartmayı reddedenlerin para cezasının yanı sıra altı aya kadar hapis cezası da alabileceği mesajını yayınladığı bir video aracılığıyla paylaştı. Ancak videoda şiddet olayları yaşanmadığı sürece Cadılar Bayramı maskelerinin takılabileceğini de söyledi.
Bir başka etkinlikteyse polis limanın karşısındaki metro istasyonunda göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler polisin bir metro trenine girerek yolcuları dövmesinin ikinci ayında aynı istasyonda toplanmıştı.
Gösteriler suçluların Çin’e gönderilmesini öngören bir yasa tasarısıyla Haziran ayında tetiklenmişti.
Hareket zaman içinde Çin’in Hong Kong üzerinde artan kontrolunu protesto eden bir kitle gösterisi haline dönüştü.
İngiliz kolonisi statüsünden 1997 yılında çıkarak Çin kontrolu altında yarı özerklik kazanan Hong Kong halkı, kendilerine geniş kapsamlı yetki sağlayan ‘bir ülke, iki sistem’ anlaşmasının Çin tarafından ihlal edildiğini savunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum