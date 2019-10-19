Hong Kong'daki iade yasa tasarısının müsebbibi, Tayvan'a teslim olmak istiyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır protestolara sebep olan ve iptal edilen "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısının oluşturulmasına yol açan davadaki sanığın, Tayvan'a teslim olmak istediği bildirildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'ın iadesini istediği Chan Tong-kai'nin kendisine yazdığı mektupta, Tayvan'a teslim olmak konusunda yardım talep ettiğini aktardı.

Lam, Chan'in davasının iadeyle ilgili yasa tasarısındaki boşluğu kapatmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl tatile geldiği sırada Hong Kong'da "kız arkadaşını öldürmek" suçundan Tayvan tarafından iadesi istenen Chan, iki bölge arasında iade anlaşması bulunmadığı için iade edilmemiş ancak Hong Kong'ta "kara para aklama" suçuyla tutuklanmıştı.

Chan'in hapis cezası bu hafta sona eriyordu.

- Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, Chan'in iade edilmesi için "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.