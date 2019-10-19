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Hong Kong'daki iade yasa tasarısının müsebbibi, Tayvan'a teslim olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Haziran'dan bu yana protestolara neden olan yasa tasarısının oluşturulmasına yol açan davadaki sanık, Tayvan'a teslim olma konusunda yardım talep etti

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır protestolara sebep olan ve iptal edilen "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısının oluşturulmasına yol açan davadaki sanığın, Tayvan'a teslim olmak istediği bildirildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'ın iadesini istediği Chan Tong-kai'nin kendisine yazdığı mektupta, Tayvan'a teslim olmak konusunda yardım talep ettiğini aktardı.

Lam, Chan'in davasının iadeyle ilgili yasa tasarısındaki boşluğu kapatmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl tatile geldiği sırada Hong Kong'da "kız arkadaşını öldürmek" suçundan Tayvan tarafından iadesi istenen Chan, iki bölge arasında iade anlaşması bulunmadığı için iade edilmemiş ancak Hong Kong'ta "kara para aklama" suçuyla tutuklanmıştı.

Chan'in hapis cezası bu hafta sona eriyordu.

- Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, Chan'in iade edilmesi için "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Yasa görüşülürken Mecliste kavga çıkmış, haziranda yasaya yönelik yoğun protestolar başlamıştı.

Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Lam'in 4 Ekim'de maskeli katılımı yasakladığı protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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