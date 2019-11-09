Hong Kong'daki ölüm protestoları alevlendirdi

Polis protestoculara göz açtırmıyor.Hong Kong'da Chow Tsz-lok adlı üniversite öğrencisinin gösteriler esnasında yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında protestolar yeniden alevlendi. 22 yaşındaki bilgisayar mühendisliği öğrencisinin tam olarak nasıl düştüğü henüz aydınlığa kavuşmadı ancak olaydan polisi sorumlu tutan göstericiler cuma günü tekrar sokaklara çıktı. Sokakları işgal eden protestoculardan bazıları intikam sloganı atarken, bazıları da polise katiller diye bağırdı. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Göstericiler polise taş attı, polis de göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Chow Tsz-lok'un pazartesi günü düzenlenen gösteriler esnasında bir otoparktan düştüğü belirtiliyor. South China Morning Post öğrencinin otoparkın üçüncü katından ikinci katına düştüğünü yazdı. Hong Kong medyasında yer alan bazı haberlerde de öğrencinin polis müdahalesinden kaçmak isterken düştüğü ifade edildi. Polis ise düşmenin gazla müdahale edilen noktadan 120 metre uzaklıkta olduğunu duyurdu. Başından ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede beş gün komada kaldıktan sonra cuma günü hayatını kaybetti.