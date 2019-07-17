Hong Kong'daki protestocu gençlere yaşlılardan destek

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerine yaşlılar da destek verdi.

Hong Kong'da ileri yaştaki binlerce kişi, Hong Kong Parlamentosunda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptalini talep eden gençlere destek vererek yürüyüş düzenledi.

Gösteriye katılanlar arasında yer alan Hong Konglu aktris ve şarkıcı Deannie Ip, polisin "silahı olmayan" ve düşüncelerini barışçıl şekilde ifade eden genç protestoculara karşı sert müdahalede bulunmaması gerektiğini söyledi.

Ip ve diğer birkaç gösterici, yürüyüş sırasında, "Hong Kong'u korumak için gençlere destek verin" yazılı pankart taşıdı.

Beyaz tişört ve siyah pantolon giyen protestocular, "Asla vazgeçme", "Bir arada kal" ve "Polis zorbalığını reddet" yazılı dövizler taşırken, yürüyüşe bazı tekerlekli sandalyeli yaşlıların da katıldığı görüldü.

İleri yaştaki göstericiler, iade yasasında değişiklik öngören tasarının resmi olarak iptal edilmesi, gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması ve protestoculara yönelik polis şiddeti yönündeki iddialara ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulundu.