Hong Kong'daki protestocular Meclis binasını bastı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını bastığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, saatlerdir önünde eylemlerini sürdürdükleri Yasama Meclisini basarak duvarlara sloganlar yazdı.

Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı.

Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocunun, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmesi ve içeride de taşkınlık yapması maddi zarara yol açtı.