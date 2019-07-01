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Hong Kong'daki protestocular Meclis binasını bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Tartışmalı iade yasa tasarısını protesto etmek için Yasama Meclisi önünde eylemlerini sürdüren eylemciler, meclis binasını bastı - Binada maddi zarara yol açan protestocular, duvarlara sloganlar yazdı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını bastığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, saatlerdir önünde eylemlerini sürdürdükleri Yasama Meclisini basarak duvarlara sloganlar yazdı.

Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı.

Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocunun, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmesi ve içeride de taşkınlık yapması maddi zarara yol açtı.

Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyadı.

Protestocular, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'e çağrıda bulunarak, Meclise gelip bizzat kendileriyle görüşmesini talep etti.

Sabah saatlerinde yıl dönümü kutlamalarının merkezi Hong Kong Toplantı Sergi Salonu'na yürümek isteyen protestocularla polis arasında arbede yaşanmıştı. Admiralty ve Wan Chai bölgeleri arasında ilerleyen gruba, 200 kadar polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Bu arada Yasama Meclisi önünde oturma eylemini sürdüren protestocular, binanın giriş bölümünün camlarını kırmıştı.

Şiddet olayları, geleneksel yıl dönümü yürüyüşünün gecikmeli başlamasına ve rotasının değişmesine sebep oldu.

- "Bu durumdan ders çıkaracağım"

Carrie Lam, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, uzun süredir devam eden gösterilerin kendisine gençleri ve vatandaşları dinlemesi gerektiğini gösterdiğini kaydetmişti.

Hükümetin aslında iyi niyete sahip olduğunu belirten Lam, "Bu durumdan ders çıkaracağım ve şunu temin ederim ki hükümetin gelecekteki çalışmaları halkla daha yakın olacak, onların beklentilerine, düşüncelerine ve amaçlarına daha duyarlı olacak." diye konuşmuştu.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong Özel İdare Bölgesi protesto

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