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Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 21:28 | Son Güncelleme

Hong Kong'da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong: - "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli"

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong, Tayvan halkının da gösteri yapması gerektiğini söyledi.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Hong Kong’da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Tayvanlı yetkililerle görüşmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere Tayvan'ı ziyaret ediyor.

Wong yaptığı basın toplantısında Hong Kong ve Tayvan'ın aynı kaderi paylaştığını belirterek, Tayvan'da da sokak protestolarının düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Wong, "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli." dedi.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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