Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı pazar günü gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün "ayaklanma çıkarmak"la suçlanması üzerine göstericiler yeniden polisle çatıştı. "South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, pazar gecesi güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda gözaltına alınan 49 kişiden 44'üne "ayaklanma çıkarmak" suçlamasının yöneltildiği bildirildi. Bunun üzerine Kwai Chung Polis Karakolu önünde bekleyen göstericiler ile polis arasında yeniden çatışma yaşandığı ifade edildi. Bazı protestocuların binaya ve polise yumurta, şişe ve şemsiye fırlattığı, polisin de kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığı belirtildi. Protestocuların, pazar günkü olaylarda gözaltına alınan kişileri, "gözaltına alındıkları sırada yalnızca Hong Kong'u koruyan onurlu aktivistler" olarak nitelendirdikleri kaydedildi. Karakolun önündeki yüzlerce göstericinin büyük bölümünün siyah giyindiği ve yüzlerinin maskeli olduğu, bazılarının emniyet görevlilerine hakaret ettiği ileri sürüldü.

Diğer yandan, söz konusu 44 kişinin, yasa tasarısına karşı protestoların başladığı günden bu yana "ayaklanma çıkarmak"la suçlanan ilk protestocu grup olduğu ifade edildi. Şüphelilerin yarın mahkemeye çıkması bekleniyor. - En az 16 kişi yaralanmıştı Polisin dün gözaltına alındığını duyurduğu şüphelilerin, izinsiz gösterilere katıldığı ve suç aletleri bulundurduğu ileri sürülmüştü. Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti. Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. - Çin'e iade tasarısı Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.