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Hong Kong'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

Protestocular bir grubun sopalı saldırısına uğradı - Haziran ayından bu yana 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı açıklandı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto edenlere, bir grup sopalarla saldırdı.

Hong Kong'un "Kuzey Noktası" bölgesinde toplanan göstericiler, bir grubun sopalı saldırısına uğradı.

Göstericiler, saldırganlara trafik konileri ve metal barikatlar fırlatarak karşılık verdi.

Bu arada, bölgede alınan genel grev kararı nedeniyle 250'den fazla hava yolu seferi iptal edildi, havalimanına ulaşımı sağlayan 15 yol kapatıldı ve 3 tünelde geçiş engellendi.

Göstericilerin 8 metro durağını işgal etmesi nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Diğer yandan, Hong Kong polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamalarda, göstericilerin yolları kapattığı, polis ekiplerine çeşitli nesneler atarak kamu güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Göstericilere birçok kez dağılmaları uyarısında bulunulduktan sonra göz yaşartıcı gaz ve minimum güç kullanılarak müdahale edildiği bildirildi.

Bölge sakinleri, kapı ve pencerelerini kapatmaları yönünde uyarıldı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi de yarın protestolara ilişkin açıklama yapılacağını duyurdu.

- 500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların yaşlarının 14 ile 76 arasında değiştiği belirtildi.

Gösterilerde 139 güvenlik görevlisinin yaralandığı, protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedildi.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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