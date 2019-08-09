Hong Kong'daki protestolar

Bölgede yaklaşık 2 aydır süren protestolar, Pekin yönetimi tarafından ise tepkiyle karşılanıyor. Çin Hükümeti, protestoların perde arkasında "karanlık ellerin bulunduğunu" savunarak, ABD ve Batılı ülkelere "Hong Kong'a karışmama" çağrısında bulunuyor.

Eylemin öncesinde havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, havayolu şirketleri de yolcuların seyahat öncesinde daha erken vakitte havalimanına ulaşması uyarısında bulundu.

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao Ofisi Sözcüsü Yang Guang, hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bazı vicdansız şiddet suçlularını ve onların arkasındaki kara elleri uyarmak istiyorum. Oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming ise önceki gün "Gösterilerin, Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana yüzleştiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz." diye konuşmuştu.

- 500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.