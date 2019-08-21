Hong Kong'daki protestolar hükümetin üzerindeki baskıyı artırıyor

Kentte son üç aydır düzenlenen gösterilerin arkasındaki gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi, geçen haftaki gösterilerin, blöf yaptığını iddia ettikleri Lam'e verilen "son şans" olduğunu duyurdu.

Protestocular, tasarının tamamen iptal edilmesi, polisin göstericilere uyguladığı şiddet vakalarının bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması, Baş Yönetici Lam'in istifası, gösterilerin isyan olarak adlandırılmaması ve gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılmasını içeren 5 talebi hükümete iletti.

Geçen hafta sonu toplanan on binlerce kişinin yerel hükümete ve Çin'e iade tasarısına karşı gösterdiği tepkiler, Hong Kong Baş Yöneticisi Carry Lam'i "kentin çeşitli kesimleriyle" diyalog platformu kurulacağı açıklamasını yapmaya mecbur bıraktı.

Suçluların Çin'e iade tasarısına karşı düzenlenen ve Pekin hükümetince son 22 yılın en büyük krizi olarak tanımlanan protestolar nedeniyle bölgede sular durulmuyor.

Çin Halk Ulusal Kongresi üyesi de olan Tien, kitlesel gösterilerin 1 Ekim'e kadar devam etmesi durumunda, Baş Yöneticinin resmi olarak Çin'den asker talep edebileceği veya Pekin hükümetinin tek taraflı olağanüstü hal ilan ederek, asker göndereceği uyarısında bulundu.

Tien, "Bu bizim 70'inci doğum günümüz. Pekin yönetimi, uluslararası medyanın Çin'in başarılarına, askeri gücüne ve geçidine odaklanmasını isteyecek." diye konuştu.

Yasama Meclisinin yasa çıkarmak, revize ve feshetmek ile kentteki Yüksek Mahkeme Başkanını atamak ve görevden almak gibi yetkileri bulunuyor.

Yasama Meclisinde 42'si Çin hükümeti yanlısı, 23'ü Demokrasi Yanlısı (Muhalefet Grubu), 3'ü ise diğer yerel parti adaylarından olmak üzere 68 delege bulunuyor.

Hong Kong'da birkaç aydır dinmeyen protestolar nedeniyle Baş Yönetici Lam'e Yasama Meclisindeki hem hükümet hem de muhalefet kanadından baskı artıyor.

Öte yandan dün, Kowloon Tong, Kai King ve Fortress Hill metro duraklarında toplanan bir grup eylemci, söz konusu 5 maddenin yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Diğer yandan meclisteki "Pan-Demokrasi Kampı" çatısı altındaki muhalif delegeler ise Carrie Lam'in Hong Kong'u uçurumun kenarına sürüklediğini savunuyor.

- Hong Kong'da tepki gören "iade yasası"

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Düzenlemeler, suçluların ana kara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırmayı öngörüyor.

Tasarı, Çin, Tayvan ve Makao'daki yetkililerin "cinayet" ve "tecavüz" gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesini, son kararın ise özel yetkili mahkemelerce alınmasını öngörüyor.

Hükümet, "sadece hapis cezası en az 7 yıl olan mahkumların iade edilmesi" gibi bazı tavizlerle kamuoyundaki tepkileri azaltma yoluna gidiyor.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak muhalifler, yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarının ortaya çıkışı

Tasarı, geçen yıl 19 yaşındaki Hong Konglunun, 20 yaşındaki hamile kız arkadaşını Tayvan'da tatilde bulunduğu sırada öldürdüğü iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

Zanlının, cinayetin ardından Tayvan'dan kaçarak geçen yıl Hong Kong'a döndüğü ortaya çıkmıştı.

Tayvan makamları, zanlının Tayvan'a iade edilmesi talebinde bulunmuş ancak Hong Kong yönetimi, taraflar arasında bir iade anlaşması olmadığı gerekçesiyle bu talebi geri çevirmişti.

