Hong Kong'daki protestolar sürüyor

ANKARA/HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesi tasarısını protesto eden binlerce kişi bölgenin çeşitli kesimlerinde toplandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'e zanlıların iadesi yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için protestoların sürdüğü Hong Kong'da, binlerce protestocu bölge genelinde yapılan grev çağrısı kapsamında Tamar Park'ta bir araya geldi.

Tamar Park'taki gösteride çeşitli sektörlerden temsilciler konuşmalar yaptı.

Küçük bir protestocu grubunun barikatların arkasında konuşlanan polise lazer ışığı tutması ve hükümet merkezinin yakınlarındaki bir yolu kapatmasıyla bölgede gerginlik arttı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Carol Ng Man-yee, greve 29'dan fazla sektörün iştirak ettiği, 40 binden fazla kişinin de Tamar Park'taki gösteriye katıldığı tahmininde bulundu. Polis ise sayıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Edinburgh Meydanı'nda da çoğu bugün derslere girmeyen binden fazla ortaokul öğrencisi toplandı. Gençler, "Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok" yazılı bir perdenin olduğu sahneden kalabalığa seslendi.