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Hong Kong'daki protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Polis, üniversite kampüslerinde protestocularla gece saatlerine kadar süren çatışmaların ardından güvenlik önlemlerini arttırdı - Kentin raylı ulaşım sistemi MTR'a bağlı çok sayıda tren ve metro istasyonu protestolar sırasında hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı - Kentteki 11 üniversitede derslere ara verilirken, ilk ve orta dereceli okullar, ana okulları ile özel eğitim kurumları tatil edildi - Aralarında HSBC, Standard Chartered ve Bank of China'nın olduğu 18 büyük bankanın 250 şubesi hizmete ara verdi - Protestocular kent merkezi ve üniversite kampüslerindeki eylemlerine devam ediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, dün üniversite kampüslerinde polis ile protestocular arasında gece boyu devam eden çatışmaların ardından kentte güvenlik önlemleri arttırıldı.

Hong Kong'da yayın yapan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, sabah saatlerinde kent merkezi ve üniversite kampüsleri çevresine çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Kentin raylı ulaşım sistemi MTR'a bağlı çok sayıda tren ve metro istasyonu, protestolar sırasında hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı.

Kentteki 11 üniversitede derslere ara verilirken, ilk ve orta dereceli okullar, ana okulları ile özel eğitim kurumları tatil edildi.

Aralarında HSBC, Standard Chartered ve Bank of China'nın olduğu 18 büyük bankanın 250 şubesi hizmete ara verdi.

- Kent merkezindeki eylemler

Öte yandan protestocular, kent merkezindeki Pedder Caddesi ve Des Voeux Bulvarı'nda toplandı.

Polis, göstericilerin liman bölgesine doğru ilerlemesini önlemek üzere Connaught Bulvarı üzerinde mevzilendi.

Tuğla ve kaldırım taşlarını yollara dizen protestocular Pedder Caddesi'nde Bank of Communication'a ait banka şubesinin camlarını kırdı, ATM cihazlarını tahrip etti.

- Üniversitelerdeki eylemler

Chinese, City, Hong Kong ve Polytechnical Üniversiteleri kampüslerinde dün gece saatlerine kadar süren çatışmaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.

Chinese Üniversitesi'nde gece boyunca polis ile öğrenciler 4 ayrı noktada çatıştı. Polis, molotofkokteylleri fırlatan protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kapsülleriyle karşılık verdi.

Chinese Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Jack So, polisin üniversite kampüsüne okulun izni veya mahkeme kararı olmadan girmesinin yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu. Başvuruda polisin kampüste plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasının engellemesi talep edildi.

- "Toplum topyekun yıkımın eşiğinde"

Hong Kong Emniyet Müdürü Kong Wing-heung, eylemlerin toplumsal düzeni tehdit eder hale geldiği uyarısında bulundu.

Şiddet olayları ve Vandalizm nedeniyle kent ulaşımının büyük tehdit altında olduğunu belirten Kong, "Maskeli protestocular tren raylarına kontrolsüz şekilde çöp, hurda ve büyük nesneler atıyorlar, elektrik hatlarını atıklarla dolduruyorlar." dedi.

Kong, "Bu delice eylemler, toplumumuzu topyekun yıkımın eşiğine getirdi." ifadesini kullandı.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Bu ayın başında üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci oldu.

Hong Kong polisi, gösterilerin 9. ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.

Öte yandan protestocularla tartışan 57 yaşındaki Çin yanlısı bir adam benzin dökülerek yakıldı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

- Protestoların gelişimi

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Bugüne dek 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong ekonomisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde küçülmesine ve kentin son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

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Hong Kong protestolar

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