HABER

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 08:26 | Son Güncelleme

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, 6 gösterici gözaltına alındı

PEKİN (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, sayıları “on binlerce” olduğu ifade edilen göstericilerin pazar günü geç saatlerde yaptıkları yürüyüş sonrası polisle arbede yaşadığı belirtildi.

Hong Kong polis makamlarından yapılan açıklamada da yürüyüşe katılan ve arbedeye giren yaşları 20 ila 66 arasında 2’si kadın 4’ü erkek 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösteriyi organize edenler katılımcıların sayısının 230 bin kişi olduğunu ileri sürerken, polis bu rakamın 56 bin civarında olduğunu kaydediyor.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Şişli'de akılalmaz görüntü! Tekme tokat saldırdılarŞişli'de akılalmaz görüntü! Tekme tokat saldırdılar
Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyorZihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin gözaltı Hong Kong protesto

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Şişli'de akılalmaz görüntü! Tekme tokat saldırdılar

Şişli'de akılalmaz görüntü! Tekme tokat saldırdılar

Karasu Plajı Akdeniz ve Ege'yi aratmadı

Burası ne İzmir, ne Muğla, ne de Antalya! Plajlar doldu taştı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Anadolujet İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti

Anadolujet İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti

Park halindeki araç bir anda alev aldı!

Park halindeki araç bir anda alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.