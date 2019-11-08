HABER

Hong Kong'daki protestolarda ilk ölüm haberi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2019 22:52 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve göstericilerin çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Hong Kong'daki protestolarda ilk ölüm haberi

Hong Kong'da aylardır süren protestolar sırasında ilk kez bir kişi öldü. Geçen pazartesi günü yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok'un bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Chow Tsz-lok Hong Kong'un Tseung Kwan O semtinde bulunan çok katlı bir otoparktan düşerek ağır yaralanmıştı. Öğrencinin bulunduğu binadaki göstericilerin polisin üzerine nesneler fırlatmasına, güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba atarak karşılık vermişti.

Hong Kong polisi suçlamaları reddediyor

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitim gören gencin ölümüne neyin yol açtığı henüz açıklığa kavuşmadı. Ancak protestocular öğrencinin ölümünden polisi sorumlu tutuyor.

Yerel haber kaynaklarının bazılarında gencin polisten kaçarken otoparktan düştüğü, diğerlerinde ise polis ve diğer eylemciler arasında çıkan çatışma esnasında otoparktan düşerek hayatını kaybettiği iddiaları yer alıyor.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Polisi ise suçlamaları geri çevirerek hatalı bir davranışta bulunulmadığı, göz yaşartıcı bomba kullanımının haklı ve yerinde olduğu açıklamasını yaptı. Yetkililer ayrıca olay yerine ulaşmak isteyen ilk yardım ekiplerini engellediklerine dair suçlamaları da geri çevirdi.

Bir dakikalık saygı duruşu

AFP haber ajansı üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok'un hastanede kaldığı süre içerisinde iki kez ameliyat edildiğini bildirdi. Gencin hastaneye yatırıldığı pazartesi gününden bu yana anma törenleri düzenleyen Chow Tsz-lok'un üniversite arkadaşları, gencin ölüm haberinin ulaşması üzerine Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir diploma töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, DPA / NS, AÜ

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
ABD’li Senatörden Erdoğan’ın Ziyaretine Tepki ABD’li Senatörden Erdoğan’ın Ziyaretine Tepki 
Michael Bloomberg Başkanlık Yarışına HazırlanıyorMichael Bloomberg Başkanlık Yarışına Hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'taki gösterilerde 5 günde 23 kişi öldü

Irak'taki gösterilerde 5 günde 23 kişi öldü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO’nun değişmesi gerekiyor

Çok konuşulacak NATO açıklaması!

Son üç yılın en büyük patlaması yaşandı!

Son üç yılın en büyük patlaması yaşandı!

İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı

İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı

Gösteriler 10. gününe girdi! Durmuyor

Gösteriler 10. gününe girdi! Durmuyor

Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü!

Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.