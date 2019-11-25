Hong Kong’daki Seçimlerde Demokrasi Yanlılarından Önemli Kazanım

Hong Kong’daki bölge konseyleri seçiminde muhalefetteki demokrasi yanlıları önemli kazanımlar elde etti.

Demokrasi yanlısı hareket sonucu belli olan 238 sandalyenin 196’sını kazandı. Pekin yanlıları ise sadece 28 sandelye elde edebildi.

Seçimde 1000’den fazla aday bölge konseyinin 452 sandalyesi için yarıştı.

Seçimden önce Pekin yanlıları bölge konseylerinde çoğunluğu elinde bulunduruyordu.

7.4 milyon kişinin yaşadığı Hong Kong’da rekor sayıda, 4 milyondan fazla kişi oy kullanmak için kayı yaptırdı.

Yaklaşık 3 milyon kişinin oy kullandığı seçimlere katılım yüzde 71 olarak gerçekleşti.

2015 yılındaki seçimde ise katılım sadece yüzde 47 olmuştu.

Seçimler aylardır devam eden protesto gösterileri nedeniyle zor bir durumda olan Hong Kong’un yöneticisi Carrie Lam için test olarak nitelendiriliyordu.

Lam, oy kullanırken yaptığı açıklamada bölge konseylerinin görüşlerini daha yoğun dinlemeye hazır olduğunu kaydetti.

Demokrasi yanlısı protestocular sonucun Pekin’e mesaj olmasını istiyor.

Hong Kong bölge konseylerinin kentin yöneticisinin belirlenmesinde biraz da olsa etkisi bulunuyor.

Bölgede protestoların başladığı Haziran ayından bu yana ilk seçim.

Bir yasa tasarısına karşı başlayan protestolar daha sonra demokrasi çağrısı gösterilere dönüşmüştü.

