Hong Kong'daki yerel seçimlerde polis sandıklara nezaret edecek

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hafta sonu düzenlenecek yerel seçimler sırasında tüm oy kullanma merkezlerinin polisinin gözetiminde olacağı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, yerel seçimler tarihinde ilk kez tüm oy kullanma merkezlerinin çevik kuvvet ekiplerinin teçhizatına sahip emniyet görevlileri tarafından korunacak.

Bölgede pazar günü yapılacak belediye meclisi seçimlerinde 600'den fazla noktadaki oy verme işlemi sırasında herhangi bir kesinti veya şiddet olayının önüne geçmek için çok sayıda emniyet gücü görev yapacak ancak halk arasında korkuya sebebiyet vermemek için "asgari düzeyde görünecek".

Üst düzey bir polis yetkilisi, seçim günü sıkı bir güvenliği mümkün kılmak için, 3 bin çevik kuvvet polisinin yanı sıra tüm emniyet birimlerinin görevinin başında olması gerektiğini söyledi. Yetkili, her oy kullanma merkezinde, güvenlik görevlilerine ilaveten çevik kuvvet üniforması ve ekipmanlarına sahip polisin görev yapacağını belirtti.