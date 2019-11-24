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Hong Kong’daki yerel seçimlere rekor katılım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Hong Kong’da halk belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Hong Kong’da halk belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlere rekor düzeyde katılım yaşandı.
Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde protestoların gölgesinde halk belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yaklaşık 4,1 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Hong Kong’da bin 104 aday, belediye meclisindeki 452 sandalye için yarışıyor.
Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 07.30’da başladığı özerk yönetimde saat 16.30’da kayıtlı seçmenlerin yüzde 52,14’ünün, yani yaklaşık 2.1 milyon kişinin oy kullandığı belirtildi. 2015’te yapılan son seçimlerde aynı zaman dilimi içerisinde 754 bin 705 kişi, yani seçmenlerin yüzde 24,18’i oy kullanmıştı. Bu rakamlar bu güne kadar gerçekleştirilen yerel seçimlerde rekor katılım olarak görülüyor.
Protestoları organize eden gruplar, seçim süresince göstericilere sakinlik çağrısı yaptı. Sandıkların 22.30’da kapanmasının hemen ardından oy sayımlarının başlayacağı belirtildi. Protestoculara göre seçimler, 5 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerden sonra Çin hükümetine bir mesaj niteliği taşıyor. Hong Kong’daki tek "tam demokratik" seçimlerde demokrasi yanlısı göstericilerin belediye meclisindeki temsilcilerinin sayısının artması bekleniyor.
Yerel seçimlerin sonucunda belediye meclislerine seçilenler bin 200 kişilik komiteye girerek, hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına sahip oluyor.

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