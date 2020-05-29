Hong Kong'dan ABD'ye Uyarı: "Yaptırım İki Ucu Keskin Kılıç Olur"

ABD, Çin’in Hong Kong’la ilgili yürürlüğe koyduğu ulusal güvenlik yasasına karşı yaptırım hazırlığına girişirken Çin yanlısı Hong Kong yerel hükümetinden ABD’ye uyarı geldi. Hong Kong yönetimi, ABD’nin uygulayacağı herhangi bir yaptırımın “iki ucu keskin kılıç” niteleğinde olacağı şeklinde tepki verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü Hong Kong’la ilgili yaptırım kararını açıklaması bekleniyor.

Amerika, İngiltere ve Avustralyalı yetkililerin yanı sıra birçok yatırımcı ve diplomata göre Çin’in hafta başında yürürlüğe koyduğu tartışmalı ulusal güvenlik yasası, 1997 yılından bu yana “tek ülke, iki sistem” ilkesi çerçevesinde yönetilen Hong Kong’un özerklik statüsünü tehlikeye atıyor.

Hong Kong’un Çin hükümeti yanlısı yönetiminden Perşembe akşam üzeri yapılan bir açıklamada, “Herhangi bir yaptırım iki ucu keskin kılıç niteliğinde olur ve sadece Hong Kong’un değil, aynı zamanda büyük oranda ABD’nin çıkarlarına da zarar verir” denildi.

Açıklamada ayrıca 2009-2018 yılları arasında Amerika’yla Hong Kong arasındaki ticaret fazlasının 297 milyar dolar olduğu ve bunun, Amerika’nın diğer tüm ticari ortaklarıyla kıyaslandığında en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Hong Konglu hükümet yetkilileri, mesajlarında, kentte 1.300 Amerikan firmasının faaliyet gösterdiğini de vurguladı.

