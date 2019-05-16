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Hong Konglu aktivist Wong temyizi kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Hong Konglu aktivist Joshua Wong, açtığı temyiz davasını kaybettikten sonra hapishaneye geri gönderildi.Hong Kong’da demokrasi aktivisti, 2014 Şemsiye Hareketi’nin öğrenci liderlerinden biri olan Joshua Wong, mahkumiyet cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti.

Hong Konglu aktivist Wong temyizi kaybetti

Hong Konglu aktivist Joshua Wong, açtığı temyiz davasını kaybettikten sonra hapishaneye geri gönderildi.
Hong Kong’da demokrasi aktivisti, 2014 Şemsiye Hareketi’nin öğrenci liderlerinden biri olan Joshua Wong, mahkumiyet cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti. Wong cezasını çekmek üzere hapishaneye geri gönderildi.
Yüksek Mahkeme "Occupy Central" sloganıyla başlayan olayları yasa dışı organize ettikleri ve başkalarını da eyleme teşvik ettikleri gerekçesiyle geçen yılın ağustos ayında Joshua Wong Chi-fung’a 6, Nathan Law Kwun-Chun’a 8, Alex Chow Yong-kang’a 7 ay hapis cezası vermişti. Joshua Wong bu mahkemeyle ikinci defa hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Wong ve Law geçen yılın ekim ayında, Chow ise kasım ayında kefaletle serbest bırakılmıştı.
Ayrıca aynı ay içinde Hong Kong Nihai Temyiz Mahkemesi bu üç bağımsızlık yanlısına Ağustos ayında çarptırıldıkları cezaların iptali için Yüksek Mahkemeye başvurma hakkı tanımış ve Hong Kong Yüksek Mahkemesinin bu ay yapacağı duruşmaya kadar serbest bırakılma sürelerini uzatmıştı.

Hong Konglu aktivist Wong temyizi kaybetti

Hong Konglu aktivist Wong temyizi kaybetti

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