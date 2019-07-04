Hong Konglu göstericiler çaresiz kaldıklarını savunuyor

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, pazartesi günü Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçmişti.

Göstericiler ayrıca olay sırasında tarihi eserlere zarar vermemek için özen gösterildiğini savundu.

Genç yaştaki 4 gösterici, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, bölgede 2014'te Şemsiye Hareketi çatısı altında yapılan barışçıl gösterilerin faydasız olduğu ve yıllardır görmezden gelindikleri görüşünü taşıdıklarını belirtti.

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlatmıştı.

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alınmıştı.

Diğer yandan, Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişinin gözaltına alınmıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.