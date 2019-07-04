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Hong Konglu göstericiler çaresiz kaldıklarını savunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Hong Kong'un Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde düzenlenen protestolar sırasında Yasama Meclisini basan göstericiler, çaresizliğin kendilerini bu eyleme ittiğini söyledi

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, pazartesi günü Hong Kong'un Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde düzenlenen protestolar sırasında Yasama Meclisi'ni basan göstericiler, çaresizliğin kendilerini bu eyleme ittiğini söyledi.

Genç yaştaki 4 gösterici, Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, bölgede 2014'te Şemsiye Hareketi çatısı altında yapılan barışçıl gösterilerin faydasız olduğu ve yıllardır görmezden gelindikleri görüşünü taşıdıklarını belirtti.

Hong Konglu yöneticilerin taleplerini dinlemeyi reddetmesi üzerine çaresizlikle Yasama Meclisi'ne saldırdıklarını savunan göstericilerden 19 yaşındaki Daisy Chan, risklerini bilse de eyleme destek vermesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Göstericiler ayrıca olay sırasında tarihi eserlere zarar vermemek için özen gösterildiğini savundu.

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, pazartesi günü Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçmişti.

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlatmıştı.

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alınmıştı.

Diğer yandan, Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişinin gözaltına alınmıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

- 2014'deki gösteriler

Hong Kong'da CY Leung,1 Temmuz 2012'de bin 200 kişilik bir komite tarafından Hong Kong özel yöneticiliğine seçilmişti. CY Leung'un seçilmesinin ardından Hong Kong'daki tam demokrasi yanlıları bölgede "açık aday sistemiyle evrensel oy hakkının" olduğu bir sistem talebinde bulunmaya başladı.

Bölgede 2014'ün Temmuz ayında on binlerce kişi "tam demokrasi" için yürüyüş yaptı. Çin Komünist Partisi, 2017 seçimlerinde Hong Kongluların yöneticilerini seçmesine olanak tanınacağını açıkladı ancak adayların CY Leung'u seçen komite tarafından belirleneceğinin ifade edilmesi 100 bin kadar Hong Kongluyu Eylül 2014'te bir kez daha sokağa döken nedenlerden biri oldu. Göstericiler haftalarca kent merkezini işgal etti.

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