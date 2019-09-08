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Hong Konglu protestocular Trump’tan yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Hong Kong’da ABD Konsolosluğuna yürüyen binlerce protestocu, “Hong Kong’u özgürlüğe kavuştur” çağrısı yaparak ABD Başkanı Donald Trump’tan yardım istedi.Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Baş Yönetici Carrie Lam’ın, suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar devam ediyor.

Hong Kong’da ABD Konsolosluğuna yürüyen binlerce protestocu, “Hong Kong’u özgürlüğe kavuştur” çağrısı yaparak ABD Başkanı Donald Trump’tan yardım istedi.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Baş Yönetici Carrie Lam’ın, suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar devam ediyor. Hong Kong’un merkezindeki Chater Garden’da toplanan göstericiler, “Pekin’e diren, Hong Kong’u Özgürlüğe Kavuştur” ve “Hong Kong’dan yana ol, özgürlük için mücadele et” sloganları attı. Ellerinde ABD bayrakları bulunan binlerce gösterici “Başkan Trump lütfen Hong Kong’u özgürlüğe kavuştur” pankartıyla ABD Konsolosluğu’na yürüdü. Yürüyüşün organizatörlerinden Panzer Chan, “Hong Kong, Çin’in totaliter rejimine karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Lütfen mücadelemizde bizi destekleyin” dedi. Protestocular "2019 Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nın" ABD Kongresi tarafından kabul edilmesini talep etti. ABD Konsolosluğuna yürüyen protestocular polis engeliyle karşılaşınca Adalet Bakanlığı binası önünde gösterilerine devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmadan önce Hong Kong’daki sorunu "insani" bir şekilde çözmesi gerektiğini söylemişti.
Öte yandan, Merkez İstasyonuna giren bir göstericinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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