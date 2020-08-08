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Hong Kong'lu Yöneticilerden ABD'ye Yaptırım Tepkisi

08.08.2020 13:02 | Son Güncelleme

Pekin yönetiminin Hong Kong’taki temsilciliği ve Hong Kong'lu yöneticiler, ABD’nin Hong Kong ve Çinli yöneticilere yönelik yaptırım kararlarını saçmalık olarak niteledi

Hong Kong'lu Yöneticilerden ABD'ye Yaptırım Tepkisi

Pekin yönetiminin Hong Kong’taki temsilciliği, ABD’nin Hong Kong ve Çinli yöneticilere yönelik yaptırım kararlarını saçmalık olarak niteledi. Bu kararların Çin halkını korkutmayacağını ya da sindirmeyeceğini belirtti.

Hong Kong yönetimi tarafından yapılan açıklamada da ABD’nin yaptırım kararları barbarca ve kaba olarak nitelendi. Hong Kong yönetimi sözcüsü de “Sinmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

ABD yönetimi Cuma günü, Çin İrtibat Bürosu Şefi Luo Huining ve Hong Kong yöneticisi Carrie Lam’la birlikte bazı eski ve yeni yöneticilere yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

Hong Kong’taki Çin İrtibat Bürosu tarafından yapılan açıklamada “ABD’li siyasetçilerin Hong Kong’taki Çin karşıtı karışıklığı desteklemeye yönelik ahlaksız niyetleri ortaya çıktı ve palyaçovari eylemleri gerçekten gülünç” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin yaptırım listesine aldığı Hong Kong Polis Şefi Chris Tang de kendisinin sorumluluğunun Hong Kong’ta güvenliği sağlamak olduğunu yabancı ülke yaptırımlarının kendisi için anlamsız olduğunu belirtti.

Yaptırım listesine alınan kişilerin ABD’de varlıkları dondurulurken bu kişilerin ABD’de iş yapmasını ve başka firmaların bu kişilerle ticari faaliyetlerde bulunmasını engelliyor.

Hong Kong Yöneticisi Carrie Lam daha önce yaptığı bir açıklamada kendisinin ABD’de herhangi bir varlığının olmadığını söylemişti.

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