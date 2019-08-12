Hong Kong'ta Gösteriler Şiddetlenirken Tüm Uçuşlar Da İptal Edildi

Hong Kong’ta devam eden protestolar ve özellikle havalimanında toplanan göstericiler nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Göstericilerin şehirde uzunca bir süredir eylemlerini havalimanına da taşımalarının üzerinden 4 gün geçti.

Hong Kong havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “Halen Hong Kong’a gelmekte olan uçuşlarla, mevcut check-in işlemleri yapılmış uçuşların haricindeki tüm seferler iptal edilmiştir” denildi.

Havalimanına giden tüm yollarda yoğun bir trafik olduğu ve havalimanı otoparkında da boş araç yeri kalmadığı da belirtiliyor.

Gözaltına alınan kişiler ve suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa önerisinin meclise gelmesiyle başlayan protestolar Haziran ayından bu yana sürüyor. Yasa tasarısı geri çekilmesine karşın protetoscular şehrin yöneticisi Carrie Lam’in istifa etmesini istiyorlar. Protestocular ayrıca 1997 yılında İngiltere’den yönetimi devralan Çin’I protetso ediyor ve bağımsızlık talebinde bulunuyorlar. Hong Kong hali hazırda Çin’e göre daha bağımsız ve özgür bir özerk yönetime sahip.

Şehirde şiddeti her geçen gün artarak devam eden protestolara karşı polis göstericilere müdahale ediyor. Şu ana kadar en az 600 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Polis şehir içerisinde göstericileri dağıtmak için sık sık yoğun biçimde biber gazı kullanıyor.

