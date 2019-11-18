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Hong Kong’ta işgal altındaki üniversite polis tarafından kuşatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Hong Kong’ta yaklaşık 1 haftadır öğrenciler tarafından işgal altında olan Politeknik Üniversitesi, polis tarafından kuşatıldı.

Çin, (DHA)- Hong Kong’ta yaklaşık 1 haftadır öğrenciler tarafından işgal altında olan Politeknik Üniversitesi, polis tarafından kuşatıldı. Polisin okulda bulunan öğrencilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahalesi sürerken, öğrenciler de polise oklarla karşılık veriyor.

Hong Kong’ta yeni haftada da eylemler devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır 800 öğrenci tarafından işgal altında olan Hong Kong Politeknik Üniversitesi, polis tarafından kuşatıldı. Polis, eylemcilerden işgale son vermelerini ve okulu boşaltmalarını, aksi takdirde gerçek mermi kullanabileceklerini bildirdi. Görüntülerde, polisin okuldan çıkmaya çalışan öğrencilere biber gazı sıktığı görüldü. Hong Kong’un Nathan Road bölgesinde ise eylemcilerle polis arasında çatışmalar devam ediyor. Polisin bölgede birçok eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.

EYLEMCİLER NE İSTİYOR?

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Eylül’de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.

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