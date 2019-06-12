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Hong Kong'ta Protestolar Devam Ediyor

12.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Hong Kong’ta yönetimin şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısını gündeme almasına ilişkin olaylar sürüyor. Bu sabah da yasa tasarısının görüşüleceği parlamento binası çevresinde toplanan onbinlerce kişi yasayı protesto etti

Hong Kong'ta Protestolar Devam Ediyor

Hong Kong’ta yönetimin şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısını gündeme almasına ilişkin olaylar sürüyor. Bu sabah da yasa tasarısının görüşüleceği parlamento binası çevresinde toplanan onbinlerce kişi yasayı protesto etti.

Polisle kalabalıkla gerginlik yaşandı. Bunun üzerine polis kalabalığı “Güç kullanacağız” diyerek uyardı. Ardından da polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

Çoğu siyah giyimli gençlerden oluşan protestocular polise karşı barikatlar kurdu.

Protestocular eylemlerini özellikle Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın ofisi yakınlarında yoğunlaştırdı. Bölgede güvenlik önlemlerini arttıran yüzlerce polis de göstericileri daha fazla ilerlememeleri konusunda uyardı.

Demokrasi yanlısı milletvekillerinden biri olan Claduia Mo yaptığı açıklamada daha önceki “Şemsiye hareketi” olarak bilinen 2014 yılındaki “işgal” eylemlerini hatırlattı ve “Geri döneceğimizi söylememiş miydik?” dedi

Göstericiler de Mo’yla birlikte “Geri döndük” şeklinde sloganlar attılar.

Söz konusu sınırdışı yasa tasarısına yönelik Pazar günü düzenlenen protestolara da yüzbinlerci kişi katılmıştı. Hong Kong’un idaresi 1997 yılında İngiltere’den Çin’e geçti. Ancak Hong Kong özerk bir bölge olarak yönetiliyor ve kendi demokratik kurallarıyla idare ediliyor. Söz konusu sınırdışı yasası Çin’in Hong Kong’un özerkliğine müdahalesi olarak yorumlanıyor.

Ülke dışındaki protestolar haricinde uluslararası kamuoyu da söz konusu yasa tasarısına tepki gösteriyor. Amerika da söz konusu yasanın Hong Kong’un özerk yapısına zarar vereceğini belirtti.

Yasa tasarısının şehrin 70 sandalyeli parlamentosundaki bugünkü görüşmelerinin de erteleneceği belirtildi.

Protestocularsa yasa tamamen reddedilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar. Çok sayıda kişinin eylemlere katılmak için işlerine ve öğrencilerin de okullarına gitmedikleri belirtiliyor. Aralarında HSBC bankasının da bulunduğu bazı büyük bankaların da eylemlerin gerçekleştiği bölgelerdeki şubelerini kapattıkları belirtiliyor.

Uzmanlar protestoların uzaması halinde iş ve finans dünyasının olumsuz etkileneceğine ve etkilerin artacağına dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı olaylara müdahale de bulunmak amacıyla Çin güvenlik güçlerinin Hong Kong’a gönderileceğini iddialarını da reddetti.

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