Hong Kong'ta Protestolar Sürüyor

Hong Kong’ta polis sınırdışı etmeyle ilgili yasayı görüşecek parlamento binası etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Söz konusu yasanın kabul edilmesi halinde Hong Kong’ta bulunan suçlu ve şüpheli kişilerin Çin’e iade edilmesi kolaylaşacak. Yasa önerisi dün düzenlenen gösterilerde yüzbinlerce kişi tarafından protesto edildi.

Dün barışçıl şekilde başlayan protestolar Pazartesi gününün ilk saatlerinde şiddete dönüştü. Yüzlerce protestocu polisle çatıştı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ülkede siyasi gerilim de giderek yükseliyor. 1997 yılında yönetimi Çin’e geçen ancak özel bölge statüsünde olan Hong Kong’un Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın istifası isteniyor.

Yasa tasarısı ülkedeki iş dünyası, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve toplumun geniş bir kesimi tarafından protesto ediliyor.

İstifa çağrılarına hedef olan Lam, anayasaya insan haklarını güvence altına alacak yeni ekler yapacaklarını söyleyerek tepkileri dindirmeye çalışıyor.

Lam gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu yasa sadece anakıta Çin’le alakalı değil. Bu yasa merkezi yönetimin inisiyatifi değil. Pekin’den herhangi bir talimat almış değilim” diyerek kendisini ve yasa tasarısını savundu.

Yasaya karşı çıkanlarsa yasa nedeniyle Hong Kong'un bağımsızlığının zarar göreceğini ve Çin’e iade edilecek kişilerin uluslararası hukuk normları içerisinde yargılanmayacaklarını savunuyor, tepki gösteriyorlar.

Çin’e bağlı özerk bölge olan Hong Kong’ta yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor ve Çin’in aksine Hong Kong’ta basın özgürlüğü ve protesto ve gösteri hakkı benzeri demokratik haklar bulunuyor.

