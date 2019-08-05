Hong Kong'ta Protestolar Ve Grev Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Gösteri, protesto ve genel grev Hong Kong’ta hayatı felce uğratıyor. Pazartesi sabahı itibariyle eylemler nedeniyle çok sayıda kişi işlerine gidemezken 200’den fazla uçuş da iptal oldu.

Çin’in desteklediği şehrin yöneticisi Carrie Lam yaptığı açıklamada protestocuların eylemlerinin şehri son derece tehlikeli bir noktaya doğru sürüklediğini söyledi. Carrie Lam, protestolaron şehri ekonomik olarak da ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Lam yaptığı açıklamada, protestocuların taleplerine rağmen istifa etmeyeceğini söyledi ve yönetimin hukuk çerçevesinde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Lam ayrıca protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması çağrılarına da olumlu yanıt verilmeyeceğini söyledi.

Hong Kong’da protestolar gece boyunca da devam etti. Polis protestocuları dağıtmak için yer yer biber gazı kullandı. Protestocular ayrıca kameraların yüzlerini çekmesini ve kimlik tespitlerinin yapılmasını önlemek amacıyla polise ve kameralara sürekli olarak lazer ışıkları tutuyorlar.

Hong Kong’ta gösteriler bir süre önce suçlu ve tutukluların ana kara Çin’e verilmesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısının şehir meclisine gelmesi üzerine başlamıştı. Tasarı geri çekilmesine rağmen protestolar son bulmadı ve şehrin yöneticisi Carrie Lam’ın istifa taleplerine dönüştü.

