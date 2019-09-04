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Hong Kong'ta Protestolara Neden Olan Yasa Tamamen Geri Çekiliyor

04.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Hong Kong yöneticisi Carrie Lam’in ülkede aylardır protestolara neden olan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısını tamamen geri çekeceği belirtildi

Hong Kong'ta Protestolara Neden Olan Yasa Tamamen Geri Çekiliyor

Hong Kong yöneticisi Carrie Lam’in ülkede aylardır protestolara neden olan suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısını tamamen geri çekeceği belirtildi. Yasa tasarısı daha önce tepkiler üzerine askıya alınmış ve ertelenmişti.

Yasa tasarısının tamamen geri çekileceği haberine rağmen medya kuruluşları sokaklardaki eylemlerin sürdüğüne ve eylemcilerin habere temkinli yaklaştıklarına dikkat çekiyorlar.

İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi de yasa tasarısının tamamen geri çekileceğini doğruladı. Geçtiğimiz hafta da Lam’in işadamlarıyla yaptığı görüşmede yasanın gündeme gelmesinin ciddi bir tahrinata neden olduğunu itiraf ve kabul ettiği iddia edilmişti.

Aynı toplantıdan sızan bilgilerde Lam’in halktan özür dileyerek istifa etmeyi düşündüğü de öne sürülmüştü.

Suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıracak yasa tasarısıyla ilgili özerk yönetime sahip Hong Kong’ta ilk tepkiler Mart ayında ortaya çıkmaya başlamış ancak Haziran ayında büyük protestolara dönmüştü.

Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre İngiltere’nin denetiminde olan Hong Kong yapılan anlaşmalar gereği 1997 yılında Çin’e devredildi. Ancak Hong Kong, Çin’e bağlı olmasına rağmen daha bağımsız olarak yönetilen özerk bir bölge statüsünde.

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