Hong Kong'ta Yeni Güvenlik Yasası Uyarınca Medya Devi Lai Tutuklandı

Hong Kong’lu medya devi Jimmy Lai, yeni kabul edilen güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı. Lai hakkında yabancı güçlerle gizli anlaşma yapma suçlamasında bulunuluyor. Lai, yeni güvenlik yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana gözaltına alınan en tanınan isim oldu.

Pekin yönetimi desteğiyle kabul edilen ve uluslararası tepkilere neden olan yeni güvenlik yasası uyarınca Hong Kong’ta, yabancılarla işbirliği ve terör gibi suçlamalara yönelik ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.

Lai’nin medya şirketi tarafından yayımlanan Apple Daily gazetesi, Jimmy Lai’nin yabancı güçlerle işbirliği suçlamasıyla tutuklandığını yazdı. Gazete, Lai’nin Ho Man Tin’deki evinde gözaltına alındığını, medya patronuyla birlikte evindeki oğlunun da polis tarafından alındığı haberini verdi. Polis yetkilileri konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

South China Morning Post gazetesi de Pazartesi sabaha karşı 10 civarında kişinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını iddia etti.

Lai, bu yıl daha önce de ülkede yeni güvenlik yasasına karşı düzenlenen protestolara destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.