Hong Kong'ta Yeni Güvenlik Yasası Uyarınca Medya Devi Lai Tutuklandı

Hong Kong’lu medya devi Jimmy Lai, yeni kabul edilen güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı. Lai hakkında yabancı güçlerle gizli anlaşma yapma suçlamasında bulunuluyor. Lai, yeni güvenlik yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana gözaltına alınan en tanınan isim oldu.
Pekin yönetimi desteğiyle kabul edilen ve uluslararası tepkilere neden olan yeni güvenlik yasası uyarınca Hong Kong’ta, yabancılarla işbirliği ve terör gibi suçlamalara yönelik ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.
Lai’nin medya şirketi tarafından yayımlanan Apple Daily gazetesi, Jimmy Lai’nin yabancı güçlerle işbirliği suçlamasıyla tutuklandığını yazdı. Gazete, Lai’nin Ho Man Tin’deki evinde gözaltına alındığını, medya patronuyla birlikte evindeki oğlunun da polis tarafından alındığı haberini verdi. Polis yetkilileri konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
South China Morning Post gazetesi de Pazartesi sabaha karşı 10 civarında kişinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını iddia etti.
Lai, bu yıl daha önce de ülkede yeni güvenlik yasasına karşı düzenlenen protestolara destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Mayıs ayında Reuters Haber Ajansı’na verdiği röportajda Lai, yeni yasanın kendisini hedef alacağını bilmesine rağmen Hong Kong’ta kalarak demokrasi adına mücadele edeceğini söylemişti.
Pazartesi gününden önce de polis, Hong Kong’ta yeni güvenlik yasası kuralları uyarınca yaşları 16 ila 21 olan 15 kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişiler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.
Yeni yasayla ülkede bazı sloganlar, marşlar ve insan zinciri benzeri eylemler yasaklandı, bazı kitaplar kütüphanelerden çıkarıldı.
ABD yönetimi yeni yasaya tepki olarak Cuma günü aldığı bir kararla aralarında Hong Kong yöneticisi Carrie Lam’in de bulunduğu bazı yöneticileri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Peki yönetimiyse yaptırım kararını eleştirmişti.