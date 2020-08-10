HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hong Kong'ta Yeni Güvenlik Yasası Uyarınca Medya Devi Lai Tutuklandı

Hong Kong'ta Yeni Güvenlik Yasası Uyarınca Medya Devi Lai Tutuklandı

10.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Hong Kong’lu medya devi Jimmy Lai, yeni kabul edilen güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı

Hong Kong'ta Yeni Güvenlik Yasası Uyarınca Medya Devi Lai Tutuklandı

Hong Kong’lu medya devi Jimmy Lai, yeni kabul edilen güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı. Lai hakkında yabancı güçlerle gizli anlaşma yapma suçlamasında bulunuluyor. Lai, yeni güvenlik yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana gözaltına alınan en tanınan isim oldu.

Pekin yönetimi desteğiyle kabul edilen ve uluslararası tepkilere neden olan yeni güvenlik yasası uyarınca Hong Kong’ta, yabancılarla işbirliği ve terör gibi suçlamalara yönelik ömür boyu hapis cezası öngörülüyor.

Lai’nin medya şirketi tarafından yayımlanan Apple Daily gazetesi, Jimmy Lai’nin yabancı güçlerle işbirliği suçlamasıyla tutuklandığını yazdı. Gazete, Lai’nin Ho Man Tin’deki evinde gözaltına alındığını, medya patronuyla birlikte evindeki oğlunun da polis tarafından alındığı haberini verdi. Polis yetkilileri konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

South China Morning Post gazetesi de Pazartesi sabaha karşı 10 civarında kişinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını iddia etti.

Lai, bu yıl daha önce de ülkede yeni güvenlik yasasına karşı düzenlenen protestolara destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Mayıs ayında Reuters Haber Ajansı’na verdiği röportajda Lai, yeni yasanın kendisini hedef alacağını bilmesine rağmen Hong Kong’ta kalarak demokrasi adına mücadele edeceğini söylemişti.

Pazartesi gününden önce de polis, Hong Kong’ta yeni güvenlik yasası kuralları uyarınca yaşları 16 ila 21 olan 15 kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişiler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Yeni yasayla ülkede bazı sloganlar, marşlar ve insan zinciri benzeri eylemler yasaklandı, bazı kitaplar kütüphanelerden çıkarıldı.

ABD yönetimi yeni yasaya tepki olarak Cuma günü aldığı bir kararla aralarında Hong Kong yöneticisi Carrie Lam’in de bulunduğu bazı yöneticileri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Peki yönetimiyse yaptırım kararını eleştirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bir koşum takımı ve kılıç bulundu!Bir koşum takımı ve kılıç bulundu!
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladıBayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı!

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı!

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

100 gündür ülke içi vaka görülmedi!

100 gündür ülke içi vaka görülmedi!

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Bronz Çağı’na ait koşum takımı ve kılıç bulundu

Bir koşum takımı ve kılıç bulundu!

Lübnan Adalet Bakanı istifa etti

Bir bakan daha istifa etti: Yer yerinden oynuyor!

Aralarında 150 idam mahkumunun da olduğu 400 Taliban üyesi serbest bırakılacak

400 Taliban üyesi serbest bırakılacak

Korona hastası eşini ölüm döşeğinde ziyaret etti, hayatını kaybetti

Korona hastası eşini ölüm döşeğinde ziyaret etti, hayatını kaybetti

Tartışmalı yasa geçti: Gazeteye polis baskını, sahibini gözaltına aldılar

Gazeteye polis baskını, sahibini gözaltına aldılar

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nden ihmalkarlığa rekor tazminat

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nden ihmalkarlığa rekor tazminat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.