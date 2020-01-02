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  4. Hong Kong'ta Yeni Yılın İlk Günündeki Gösterilerde 400 Gözaltı

Hong Kong'ta Yeni Yılın İlk Günündeki Gösterilerde 400 Gözaltı

02.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Hong Kong’ta yeni yılın ilk günü düzenlenen protestolarda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı

Hong Kong'ta Yeni Yılın İlk Günündeki Gösterilerde 400 Gözaltı

Hong Kong’ta yeni yılın ilk günü düzenlenen protestolarda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Göstericilerin başlattığı yürüyüşün devamında polisin dağılın uyarısına uyulmaması sonucu göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Müdahalenin başlamasıyla birlikte yürüyüş kaosa döndü. Yaşanan karmaşayla birlikte polis gözaltı işlemleri başlattı. Hong Kong’ta gösterilerin başladığı Haziran ayından bu yana gözaltına alınanların sayısı 7 bine yükseldi.

Hong Kong'ta gösteriler, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısının bölge meclisine gelmesiyle başlamıştı. Daha sonra yasa tasarısı geri çekilse de ülkedeki gösteriler, daha fazla demokrasi ve bağımsızlık talebiyle devam etti. Çin’e bağlı bir özerk bölge statüsünde bulunan Hong Kong'un idaresi 30 Haziran 1997 tarihinde İngiltere'den Çin'e devredilmişti.

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