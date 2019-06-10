Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışmaları

HONG KONG (AA) - Hong Kong yönetimi zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme üzerinde ısrar ederken, muhalifler çarşamba günü için yeni bir protesto çağrısında bulundu. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, basına yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etti. İnsan haklarına ilişkin tedbirlerin de yasa tasarısında yer aldığını kaydeden Lam, tasarısı konusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Hong Kong'da dün tasarıya karşı düzenlenen, yoğun katılımlı gösteriye de değinen Lam, protestonun, Hong Kong'un halkın özgürlüklerine ilişkin taahhüdünü sürdürdüğü anlamına geldiğini belirtti. Lam ayrıca, yasa tasarısı konusunda Pekin'den herhangi bir talimat almadığını söyledi. Lam'in açıklamasının ardından yasa tasarısına karşı yeni bir gösteri çağrısında bulunan Hong Konglu protestocu gruplar, 12 Haziran Çarşamba günü yeniden toplanacaklarını açıkladı.

Hong Kong medyası, çoğunlukla barışçıl ortamda geçen dünkü gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda bazı göstericiler ile 3 polis ve 1 gazetecinin yaralandığını bildirdi. BBC'nin haberine göre, organizatörler dünkü yürüyüşe bir milyon kişinin katıldığının sanıldığını aktarırken, polis bu sayının 240 bin olduğunu söyledi. Haberde, Çin medyasının protestoların arkasında "yabancı güçler" olduğunu savunduğu aktarıldı. China Daily gazetesinde, "yasa tasarısına karşı çıkan bazı Hong Kongluların, muhalefetin ve onların yabancı müttefiklerinin oyununa geldiği" ifadesi yer aldı. - İade yasası için önerilen değişiklik Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada birçok milletvekili yaralanmıştı.