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Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin yarın Mecliste görüşülmeye başlanacağı ve düzenlemeyle ilgili 20 Haziran'da oylama yapılacağı bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, tasarının yarın Mecliste görüşülmeye başlanacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Andrew Leung, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılacağını belirtti.

Öte yandan polis, tartışmalı yasa tasarısına karşı yarın düzenlenmesi planlanan protestolar öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Meclis ve hükümet binalarına yakın yollar güvenlik ekipleri tarafından kapatıldı.

Hong Kong'da pazar günü yasa tasarısı karşıtı protestolar düzenlenmişti. Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda bazı göstericiler ile 3 polis ve 1 gazeteci yaralanmıştı.

- İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada birçok milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler ise yasanın çıkması halinde Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef alması ile sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce hukukçu, tasarıya karşı sessiz bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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