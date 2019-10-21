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Hong Kong'taki protestolarda bomba içerdiğinden şüphelenilen kutular bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Hafta sonu gösterilerinde 68 kişi gözaltına alındı

Hong Kong'ta pazar günü düzenlenen protestolarda içinde bomba olduğundan şüphelenilen 4 kutu bulunduğu bildirildi.

CNA'nın haberine göre, Kowloon Batı Bölgesi Komutanı Cheuk Hau-yip, düzenlediği basın toplantısında, polis memurlarının dünkü protestolarda başıboş bırakılmış, bomba olduğundan şüphelenilen 4 kutu tespit ettiğini, bunlardan birinin bomba imha robotunca patlatıldığını kaydetti.

Cheuk, protestolar sırasında göstericilerin polise en az 100 molotofkokteyli attığını, polisin göstericileri dağıtmak için 260 göz yaşartıcı bomba ve 130 plastik mermi kullandığını bildirdi.

Protestolar sırasında 3'ü ağır en az 27 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Başkomiser Li Kwai-wah da hafta sonu protestolarında 68 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Li, gözaltına alınanların çoğunun koruyucu ekipmanları olan gençler olduğunu kaydetti.

- Oturma eylemi planlanan metro istasyonu kapatıldı

Diğe yandan, polis Hong Konglu göstericilerin akşam oturma eylemi yapmayı planladığı bir metro istasyonunu kapattı.

Protestocular, kapalı istasyonda çöpleri etrafa saçtı ve eşyaları ateşe verdi.

- Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Yasa görüşülürken Mecliste kavga çıkmış, haziranda yasaya yönelik yoğun protestolar başlamıştı.

Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Lam, temmuzda tasarının öldüğünü açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Lam'in 4 Ekim'de maskeli katılımı yasakladığı protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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